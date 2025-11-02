Arroceros dicen que exportación alcanzará 1,2 millones de ton.

Los envíos paraguayos llegan a cuatro continentes y el producto nacional registra buena aceptación en los mercados, indicó Andrea Ganchozo, gerente de Caparroz. Mencionó que hasta la primera quincena de octubre el volumen exportado de arroz base cáscara alcanzó 1.088.303 toneladas, por un total de US$ 293.500.000.

Indicó que hasta setiembre último el principal destino de las colocaciones paraguayas fue Brasil, con el 78%, seguido por Chile, con el 9%, Costa Rica con el 6%, México con el 3%, y Portugal, que completa el top cinco, con 13.000 toneladas de arroz integral adquiridas hasta el noveno mes del año.

En ese sentido, la gerente comentó que constantemente se buscan nuevos mercados para el arroz paraguayo. Para ello se trabaja en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex).

Ganchozo destacó igualmente la posible apertura del mercado de Taiwán y señaló que la Embajada paraguaya en ese país asiático se encuentra colaborando activamente para concretar el ingreso del arroz nacional a ese destino.

“Nos reunimos antes del viaje del embajador Darío Filártiga a Taiwán y existe un compromiso del Gobierno de negociar un cupo con ese país, con el que mantenemos muy buenas relaciones comerciales. Veremos cómo se desarrolla esta oportunidad”, comentó.

Precio promedio

En cuanto al precio promedio, precisó que el arroz base cáscara pasó de US$ 410 por tonelada en el año anterior a US$ 270 en la actualidad. En consecuencia, los ingresos por exportaciones se redujeron de US$ 353.727.061 entre enero y setiembre de 2024 a US$ 282.644.017, en el mismo periodo de este año.

Sobre la competitividad del arroz de nuestro país, Ganchozo resaltó que el producto nacional se mantiene altamente competitivo frente al de los demás territorios de la región, como Brasil, Argentina y Uruguay. “Estamos trabajando en la adopción de nuevas tecnologías que favorezcan el proceso de producción e industrialización, siempre buscando el perfeccionamiento del arroz paraguayo”, añadió.

Para la representante de la Caparroz, la calidad del cereal paraguayo goza de muy buena aceptación en América, Europa y África, y refirió que se exporta a cuatro continentes (al incluir Asia), lo que refleja tanto la excelencia del producto como la fortaleza de la marca país.

“El arroz que se exporta no es materia prima, sino arroz blanco pulido para consumo directo, lo que demuestra el nivel de industrialización y la aceptación internacional del producto”, dijo.

Proyecciones

En cuanto a las proyecciones, el gremio estima alcanzar 1.200.000 toneladas exportadas al cierre del año. Si bien octubre fue un mes de menor movimiento comparado con otros, el comportamiento general del año es positivo. En tanto, en el ingreso de divisas proyectó que los envíos podrían superar los US$ 300 millones, llegando incluso a US$ 350 millones.

Día del arroz

Con motivo del Día del Arroz, que se celebra cada 31 de octubre, Ganchozo destacó que Paraguay tiene capacidad para abastecer completamente su demanda interna, la cual se encuentra entre 17 y 20 kilogramos “per cápita” por año, por debajo del promedio latinoamericano, que oscila entre 27 y 30 kilos. Espera que se incentive el consumo del producto nacional, que rinde bien y mantiene un precio accesible para las familias.

Además de abastecer el ciento por ciento el consumo interno, Paraguay exporta excedentes para el comercio internacional. “Este cereal es el de mayor consumo en el mundo y lo producimos en Paraguay. Tenemos capacidad para ampliar la frontera de producción en los próximos años, pero es fundamental mantener el compromiso entre el sector público y privado para producir más y vender a más mercados, de modo que este crecimiento se sostenga y se justifique”, concluyó.

Abastece por completo

