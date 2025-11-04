Asunción recibirá el primer encuentro internacional de “Mujeres Protagonistas del Agro”

Asunción será sede del primer encuentro internacional de mujeres del agro. La organizadora de la iniciativa, Jaqueline Mesomo, comentó a ABC que “Mujeres para el Agro” nació con el objetivo de generar una red de networking entre mujeres que se encuentren alineadas, trabajando en los mismos desafíos, combinando experiencias y responsabilidades, pero sobre todo cuidando el ecosistema del agro. “Queremos construir una red de apoyo y nuevas oportunidades”, señaló.

Respecto a los desafíos que enfrentan las mujeres del agro en la región, Mesomo indicó que uno de los principales es la visibilidad, ya que si bien siempre están involucradas en la producción y los negocios, muchas veces lo hacen desde una segunda línea.

“Una de las barreras más grandes sigue siendo el acceso al crédito para financiar ideas o proyectos. También el acceso a la capacitación, al conocimiento y a la conectividad son desafíos que debemos seguir superando”, agregó.

Lea más: Presentaron encuentro internacional de mujeres protagonistas del Agro

Mesomo destacó además que el desarrollo del agro y de cualquier negocio hoy pasa por la gestión de la innovación y la tecnología, por lo que el encuentro busca acercar herramientas y capacitaciones que permitan a las mujeres fortalecer sus proyectos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paneles

Durante el evento se desarrollarán paneles como “El Agro del Futuro”, “Carne con rostro de mujer”, “Patrimonio familiar y sucesión” y “Cómo financiar proyectos que transforman”, además de homenajes a mujeres pioneras que marcaron historia en el agro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los ejes temáticos se abordarán el desarrollo personal, el liderazgo femenino, la sustentabilidad, las herramientas de gestión y tecnología, y las alternativas de financiamiento para proyectos agroproductivos. Además, se presentarán modelos de negocios exitosos y oportunidades de inversión en rubros como ganadería, producción porcina, ovina y acuícola.

“El liderazgo de las mujeres en el agro se caracteriza por ser más empático y armónico, y eso contribuye directamente a la construcción de un campo más competitivo y con visión de futuro”, afirmó Mesomo.

Espacio de diálogo

El programa contempla más de 20 espacios de diálogo y capacitación, con la participación de referentes nacionales e internacionales que abordarán temas de liderazgo, innovación, sucesión familiar, inversión y sostenibilidad. Se espera la presencia de más de 600 participantes, en un encuentro que promete dejar huella en el fortalecimiento del liderazgo femenino en el agro latinoamericano.

Lea más: Mujeres organizadas reciben elementos de trabajo e insumos para producción avícola

La fecha

La iniciativa se realizará el 6 y 7 de noviembre en el Hotel Sheraton y reunirá a productoras, empresarias, técnicas, investigadoras y líderes del sector de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay.