Soja en baja, derivados en alza: ¿qué está pasando con las exportaciones?

El informe de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) señala que la exportación de soja, al cierre de octubre, siguen sin repuntar.

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) informa que de enero a octubre, el Paraguay exportó 6,1 millones de toneladas, 1,5 millones de toneladas menos frente a las 7.7 millones que se logró en el periodo pasado.

La asesora del gremio, Sonia Tommasone comentó que el complejo soja permitió un ingreso de divisas de US$ 3.330 millones, frente a los US$ 4023 millones del mismo periodo de 2024, comparación que permite confirmar una caída importante de los precios.

Argentina el mayor comprador

En lo que a destino de exportación se refiere, Argentina sigue siendo el principal destino de la soja paraguaya, con una participación del 79%. Si bien continúa distante del primer lugar, Brasil registra un incremento importante y sostenido en la compra de soja paraguaya y, hasta octubre cerró con un 14% de los envíos paraguayos.

“Debido al aumento de los envíos al vecino país y, teniendo en cuenta que Brasil es un mercado importante para el maíz, arroz y trigo nacional, se observa un colapso en la frontera causado por el paso de los camiones, hecho que obliga a los gremios a accionar constantemente para lograr la agilización en la salida de las cargas”, explicó la especialista

Aumento de subproductos

Contrariamente a la caída de los envíos de granos, los subproductos de la soja - aceite y pellets -, tuvieron una dinámica positiva gracias a un mayor procesamiento local.

En el caso del aceite, al cierre de octubre, embarcaron 539.326 toneladas, mientras que en el mismo periodo de la temporada anterior enviadas 463.991 toneladas.

Respecto al Pellets, exportaron 1,84 millones de toneladas, frente a los 1,59 millones de toneladas de la temporada precedente; es decir, más de 250 mil toneladas fueron colocadas hasta el décimo mes de este 2025, cifra que indica un escenario de un mayor transaformación local de los granos de soja.

“Si bien tenemos un marcado descenso de las exportaciones de soja, se destaca el mayor volumen en las exportaciones de los derivados industriales (aceites y pellets) por el mayor grado de procesamiento local”, subrayó Tomassone.

Empresas exportadoras.

Siete empresas son las que lideran el ranking de exportadores: el primer lugar ocupa Cargill, con el 14% del total; seguido por Viterra, 13 %; ADM, 11%; Cofco, 8 %; LDC y Bunge, 7 %; Copagra, 6 % y Agrofértil, 6 %, entre otras compañías.

En cuanto a las envíos por tierra, figuran en primer lugar Agrofértil y LAR, con el 13 % de participación; seguido por Cargill, 11%; ADM, 9 %; C. Vale, 8 %, entre otras compañías más.

En total, 53 empresas fueron responsables de las exportaciones de soja al cierre de octubre.

Además, la asesora de Comercio Exterior de Capeco señaló que, considerando el volumen exportado hasta la fecha, estiman que queda poco stock para los dos últimos meses del año.