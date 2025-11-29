Los protagonistas del agro en la Expo.

Celebrada del 12 al 15 de noviembre en el Campo de Exposiciones de Santa Rosa del Aguaray, la Expo San Pedro 2025 se erigió como la vitrina productiva más importante del departamento.

Sudameris fue clave para la empresa Consorcio San Pedro en la organización del encuentro, donde pequeños y medianos productores, así como las grandes industrias que sostienen el campo paraguayo se dieron cita para exponer los avances en la agroindustria y el comercio de una de las regiones con mayor potencial de crecimiento del país.

“La Noche Norteña”: un espacio estratégico para el vínculo

El compromiso del banco se materializó en uno de los eventos sociales y de networking más relevantes: “La Noche Norteña”. El encuentro que tuvo lugar el jueves 13 de noviembre fue coorganizado con empresas aliadas de peso en el rubro, como Cotripar, Minerva, Agrofértil y Fortix.

Lea más: Sudameris impulsa el desarrollo más innovador del Paraguay

Este exclusivo evento reunió a la cúpula del sector: clientes clave, aliados estratégicos y referentes indiscutibles del rubro agroganadero. Más que una reunión, la cita fue concebida como un espacio estratégico para fortalecer los vínculos y la comunidad, en un ámbito propicio para la generación de nuevas oportunidades de negocio y para el intercambio de ideas y visiones sobre el futuro inmediato y a largo plazo del sector agropecuario nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ejecutivos de Sudameris enfatizaron la filosofía detrás de esta iniciativa: “La Noche Norteña es una oportunidad invaluable para compartir con aquellos que, con su esfuerzo y visión, construyen día a día el futuro del agro nacional”.

Esta perspectiva subraya la comprensión que tiene la empresa sobre su rol: ser un socio que acompaña a sus clientes en las operaciones financieras diarias, pero también en los grandes desafíos y proyectos de inversión que son los verdaderos impulsores del crecimiento sostenido de las regiones productivas del país.

Inversión y compromiso con el desarrollo regional

San Pedro, con su vasta extensión de tierras fértiles y su creciente infraestructura, se proyecta como uno de los principales polos productivos y logísticos de Paraguay. El norte del país, en general, exige una atención financiera especializada, y Sudameris ha sabido responder a esta demanda.

Reafirmando su papel como aliado estratégico del sector, la organización ha renovado y ampliado su compromiso con el desarrollo económico y social del norte paraguayo. Esta apuesta no es casual; se fundamenta en un análisis riguroso del potencial de la región, enfocándose en la provisión de soluciones financieras a medida para proyectos de inversión en infraestructura rural, adquisición de maquinaria de última generación, capital operativo para siembra y cosecha, y líneas de crédito especializadas para el mejoramiento genético y la expansión de stocks ganaderos.

Sudameris ha entendido que el desarrollo de la región se basa en la estabilidad financiera y la innovación productiva. Por ello, su presencia en la Expo San Pedro fue vital para conectar con productores que buscan no solo crédito, sino un socio con la expertise necesaria para navegar las particularidades del ciclo agropecuario, consolidándose como un puente entre el capital necesario y las necesidades de los productores paraguayos.

Oferta de valor en el stand institucional

Durante los cuatro días de la feria, el stand corporativo de Sudameris dentro del predio fue un punto de encuentro dinámico. Los visitantes tuvieron la oportunidad de informarse de primera mano sobre la amplia gama de productos y servicios diseñados específicamente para el sector agropecuario, incluyendo créditos flexibles y seguros especializados.

Además de la asesoría profesional, se ofrecieron beneficios exclusivos a los asistentes, como la activación inmediata de tarjetas de crédito, una ventaja operativa que facilita las transacciones en un entorno de negocio acelerado como es el de una feria productiva. Esta facilidad operativa subraya el enfoque en la agilidad y la eficiencia, elementos cruciales para los protagonistas del agronegocio.

La participación en la Expo San Pedro 2025 trasciende la mera presencia de marca; es un reflejo de su visión país y una estrategia de expansión y consolidación en los nichos de mercado donde su expertise genera un impacto mayor para la economía nacional.

Lea más: Sudameris y su apuesta por Concepción y la Expo Norte 2025

Al apostar por el sector ganadero y el desarrollo del norte del país, Sudameris actúa como un catalizador del crecimiento sostenible y diversificado de la economía paraguaya, asegurando con su capacidad operativa y de financiamiento que el rubro siga siendo el pilar fundamental del progreso nacional. La entidad mira hacia adelante, y se mantiene preparada para acompañar las inversiones y las necesidades de sus clientes en el ciclo productivo venidero.