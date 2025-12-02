La faena bovina se recupera tras dos meses de baja

Las industrias frigoríficas mantienen un dinamismo importante en la exportación de carne paraguaya este año, impulsada por el buen ritmo de la faena, especialmente en la primera etapa del 2025.

Datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), publicados este martes, indican que en el penúltimo mes del año se procesaron 176.431 bovinos. Esta cifra es superior en 10.476 cabezas, un 6% más, frente a los 165.955 registrados en octubre.

Al comparar el nivel de faena de noviembre con el mismo mes del año pasado, cuando se sacrificaron 190.029 cabezas, se observa una caída del 8%, según el informe del servicio veterinario.

Faena acumulada

En contrapartida, a nivel interanual el procesamiento en plantas acumulado hasta noviembre fue de 2.078.230 bovinos, un 2% superior al de 2024, que fue de 2.031.241. Esto representa un aumento de 46.989 cabezas faenadas.

Más toros y vaquillas

En cuanto a las categorías, en relación con octubre, este mes se registraron resultados negativos en los novillos, con 16.342 reses procesadas (-22%), y en las vacas, con 24.971 sacrificios (-4%). En tanto, tuvieron aumentos los toros, con 101.236 faenas (+17%), y las vaquillas (+5%).

Top 3 de industrias

Respecto a los frigoríficos, entre los mayores faenadores se destaca Belén, de Minerva Foods, con 34.404 cabezas; seguido por Concepción, con 20.997; y Victoria, que completa el podio con 16.124.

Para diciembre, desde el sector se estiman unas 160.000 cabezas procesadas, proyectando cerrar el año con un total de entre 2.200.000 y 2.250.000 bovinos faenados.