La nueva aplicación del MAG para comprar directo a productores del campo

Esta semana, el MAG lanzó la aplicación Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF). El sistema conectará a consumidores directamente con los productores.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, señaló que, con esta innovación digital, los productores dispondrán de una oportunidad única para conectarse directamente con el consumidor final y generar ingresos constantes a partir de los productos que tienen en el campo.

Oportunidad para productores

Comentó que el MAG asiste a aproximadamente el 23% de las fincas del país.

Aun así, según Giménez, existen unos 60.000 productores, de los cuales solo el 20% participa en las ferias asistidas por la institución.

Indicó que a muchos productores aún les cuesta comercializar su producción, por lo que Mercado Digital representa una herramienta clave y de costo cero. “Esta es la oportunidad para inundar el país con producción nacional y para que la gente pueda solicitar en cualquier hora del día mercadería del campo, lo que permitirá un mayor dinamismo financiero en el sector”, afirmó.

Más de un año de desarrollo

El desarrollo de la aplicación tomó más de un año y se proyecta que tenga cobertura nacional. No obstante, el ministro adelantó que seguirá siendo ajustada y optimizada para un mejor funcionamiento.

“Esto implica un proceso. Sí tendrá su depósito en Central. Es decir, todo esto facilitará a aquellas personas que no pueden asistir a una feria. A través de esta plataforma, los técnicos y planificadores irán monitoreando qué productos se comercializan más o en qué épocas aumenta la demanda”, explicó.

Además, anunció que la aplicación MDAF incluirá las promociones y los proveedores del programa Hambre Cero. Señaló que está diseñada para evitar que las mercaderías lleguen con un precio más elevado al comprador final, ya que los valores estarán visibles en la plataforma.

Beneficios para todos

Giménez sostuvo que, si la herramienta se utiliza correctamente, todos los ciudadanos resultarán beneficiados. Destacó que será fundamental para las 46 asociaciones que ya forman parte de esta innovación digital y manifestó su expectativa de que continúe creciendo.

Aclaró también que no está pensada únicamente para gremios productivos, sino para cualquier productor individual. “Nuestros gerentes tendrán participación para identificar a quienes realicen malos negocios a través de la plataforma, de manera a sancionarlos”, añadió.

Finalmente, el ministro destacó que el Mercado Digital de la Agricultura Familiar demuestra que Paraguay es un país inmensamente productivo y que, con una correcta clasificación, esta innovación permitirá manejar incluso los períodos de sobreproducción que se registran en ciertas épocas del año.

La plataforma

Desde el MAG explicaron que el Mercado Digital de la Agricultura Familiar (MDAF) ya está disponible en el enlace oficial ( https://mercadoaf.mag.gov.py/) y próximamente podrá descargarse desde la Play Store.

Cobertura Nacional

La iniciativa tendrá cobertura nacional, incluyendo los 21 Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) y las 184 Agencias Locales, con un público inicial de aproximadamente 60.000 productores rurales, quienes podrán registrarse con asistencia técnica en territorio.

La implementación

El plan se implementará en cuatro fases entre noviembre de 2025 y junio de 2026. El proceso arrancó con capacitaciones técnicas y ajustes tecnológicos, seguido del lanzamiento y la difusión pública prevista para diciembre. También se realizará el registro masivo de productores y productos, coordinado por técnicos de campo.

La etapa de consolidación y evaluación se extenderá hasta mediados de 2026, con monitoreo, indicadores e informes de impacto, informó el MAG el martes úmtumo.