Nuevo laboratorio impulsará la investigación agrícola

El Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) avanza en las obras del Parque Tecnológico Inbiotec.
Desde la entidad comentaron que la obra contempla una superficie de 4.083 metros cuadrados de superficie y pretende ser con esa obra edilicia un centro de referencia en investigación y desarrollo del país, que impulse programas de mejoramiento en soja, maíz y trigo; y la prestación de servicios relacionados al agro.
Importante inversión
La construcción de Inbiotec, se ubicará en Encarnación y contará con laboratorios de análisis de semillas, biología molecular, fitopatología y calidad industrial. A su vez, de invernaderos, depósitos de semillas, agroquímicos y maquinarias, cámaras frías, salón multiuso y área administrativa, desde donde se centrará todo el desarrollo de mejoramiento e investigaciones del Inbio.
Se prevé la finalización de las obras sea en junio del 2026, con una inversión de US$ 4.500.000.
Centro de referencia
Indicaron que el laboratorio pretende formar un centro de referencia en investigación y desarrollo agrícola , desde donde, se desarrollen tecnologías para satisfacer las necesidades de los productores, también sea un centro de formación de profesionales.
En lo que compete a los servicios, el laboratorio ya se encuentra habilitado para la realización de ensayos regulados de organismos genéticamente modificados, por resolución 551 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Realización de ensayos
El Inbio puede realizar los ensayos regulados para sí, como así también brindar servicios a terceros para la realización de ensayos.
Por otra parte, el Inbio se encuentra habilitado por el Senave para hacer ensayos de validación agronómica de variedades con fines de registro comercial y se encuentra gestionando ante Senave la habilitación para la realización de ensayos de eficacia de productos.