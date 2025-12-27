Sudameris acompañó la Ruta Angus con visitas a establecimientos productivos de referencia

La Ruta Angus se presenta como un espacio de encuentro y conocimiento directo del trabajo que realizan los establecimientos líderes en la cría y producción de esta raza, poniendo en valor no solo la genética y los sistemas productivos, sino también la trayectoria, la inversión y la visión de largo plazo de los productores que forman parte de la cadena cárnica de alto valor. A través de estas visitas, se busca destacar el aporte que realizan al posicionamiento de la carne Angus como un producto premium, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.

Durante esta primera etapa del recorrido, se visitaron importantes establecimientos ganaderos, todos ellos referentes en la producción de ganado Angus y en la aplicación de buenas prácticas productivas. Las jornadas permitieron conocer de cerca los sistemas de manejo, los programas de mejoramiento genético, el uso de tecnología y la apuesta constante por la eficiencia y la sostenibilidad, factores clave para la competitividad del sector.

Por parte de Sudameris, participaron de las visitas los ejecutivos de cuenta Marco Duarte y Gustavo Re, quienes acompañaron la iniciativa y mantuvieron encuentros directos con los productores. Estos espacios de diálogo permitieron intercambiar experiencias, analizar desafíos actuales del sector ganadero y explorar oportunidades de crecimiento, reafirmando el rol del banco como aliado estratégico del agro paraguayo.

La participación de Sudameris en la Ruta Angus se enmarca en una estrategia institucional orientada a fortalecer su cercanía con el sector productivo, comprendiendo de primera mano las necesidades de los productores y acompañándolos con soluciones financieras adaptadas a la dinámica del negocio ganadero. En un contexto donde la inversión en genética, infraestructura y tecnología resulta fundamental, el acceso a financiamiento adecuado se vuelve un factor determinante para sostener el crecimiento y la competitividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, iniciativas como la Ruta Angus contribuyen a visibilizar el potencial de la ganadería nacional y el trabajo que se realiza para cumplir con los estándares de calidad que exigen los mercados más sofisticados. La carne Angus certificada se ha consolidado como un producto de alto valor, y su desarrollo impacta positivamente en toda la cadena, desde el productor hasta la industria y la exportación.

El recorrido continuará en las próximas semanas, completando las visitas previstas a otros establecimientos productivos, con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos entre los productores, la asociación y las empresas que acompañan el crecimiento del sector.

Con este tipo de acciones, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo de la ganadería nacional, acompañando a los productores en iniciativas que promueven la excelencia productiva, la innovación y el crecimiento sostenible del agro paraguayo.