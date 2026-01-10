Confirman para el 2027 comercialización de soja tolerante a sequía

ABC Rural conversó con Alfred Fast, presidente del Inbio, quien confirmó que desde el 2020 empezó la búsqueda del terreno para la instalación del Parque Tecnológico, hasta que se concretó la compra de un terreno de 29 hectáreas, de la Cooperativa San Luis, ubicado a 16 kilómetros de Encarnación.

“Nuestro recorrido por diferentes países y visitas a varios centros tecnológicos nos llevó a soñar que sería estupendo que Paraguay pueda tener su propio Parque Tecnológico, y que además de estar equipado con un campo experimental, contara con oficinas, laboratorios, salas de proyección para grupos, invernaderos y también galpones con cámara de frío para semillas e insumos. Nuestro foco principal será la investigación, comunicación de las biotecnologías y la ayuda a productores para que tengan variedades de cultivos que estén adaptadas al clima, suelo y época de nuestro país”, dijo Fast.

Números de la obra

El Parque Tecnológico Inbio-Inbiotec cuenta con un total de 29 hectáreas, donde se desarrolla la construcción sobre una superficie de 4.083 m2, que pretende ser un centro de referencia en investigación y desarrollo del país, impulsando además programas de mejoramiento en soja, maíz y trigo; y la prestación de servicios de laboratorio e investigaciones relacionadas al agro.

A la par de las construcciones, el Inbio impulsa alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, para convertir a Inbiotec en un modelo de I+D regional. La inversión aproximada de la obra está en torno a los US$ 4,5 millones de dólares.

Soja con tolerancia a sequía, “la niña bonita”

El Inbio organizó recientemente una jornada de campo en la que se tocaron varios temas como la agricultura regenerativa, desarrollos de nuevas variedades de soja, maíz y trigo, manejos de productos, entre otros temas.

La “niña bonita” es la creación de la nueva variedad de soja con el gen HB4 tolerante a la sequía, además de contar con el gen de resistencia al herbicida glufosinato de amonio, según cuenta Omar Paredes: “Hace varios años venimos trabajando en el desarrollo de esta variedad, y ya hemos logrado resultados muy interesantes, creemos que para la zafra 2027/2028 ya podría estar comercialmente en manos de los productores”.

Más desarrollos

Durante la jornada de campo, de la que participaron 200 personas, aproximadamente, también ABC Rural también conversó con Estela Ojeda, gerente general de la institución.

“En el 2018, el Inbio empezó con proyectos propios de mejoramiento de soja, y teníamos que alquilar espacio, en este caso en Cetapar; con el tiempo, el Directorio entendió que teníamos que contar con nuestro propio predio de investigaciones. Dos parcelas, una de 20 hectáreas y la otra con 9 hectáreas son las dimensiones del parque; continuamos con los trabajos de mejoramiento en soja con todas las biotecnologías; le sumamos la búsqueda de nuevos híbridos de maíz y el año pasado se incorporaron las investigaciones para generar nuevas variedades de trigo. También estamos llevando adelante lo relacionado con la agricultura regenerativa con el uso de abonos verdes, el manejo de defensivos agrícolas y aplicaciones. Vamos a tener laboratorio de biología molecular, posiblemente aliados para llegar adelante el tema de edición génica, de calidad de semillas, fitopatología, entomología. El proyecto tiene mucho por crecer aún”, expresó Ojeda.

Crear variedades paraguayas

Héctor Cristaldo, vicepresidente de Inbio, confirmó que el Parque Tecnológico culminará a mediados de 2026.

“Nuestro desafío era tener nuestro propio campo experimental; se logró, y a partir de allí nos pusimos como objetivo la construcción de diversas dependencias y para consolidarnos como un polo de investigación, capacitación y un punto de encuentro de los productores para ver los avances de la tecnología y la creación de variedades genuinamente paraguayas, no como las que se traen de afuera y pasan por un proceso de aclimatación. Tenemos varias líneas de trabajo, tenemos personal capacitado y contamos con el proyecto de agricultura sostenible que seguiremos desarrollando”, manifestó Cristaldo.

Parque Tecnológico INBIO en datos

- US$ 4,5 millones de inversión en obra.

- 29 hectáreas para investigación.

- 60% de avance de la construcción.

- 2027 apertura e inauguración.

- Desarrollo de soja, maíz y trigo.