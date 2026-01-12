Gremio denuncia “disfuncionalidad” en el Indert y falta de comunicación con la Junta de Control

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, por ley preside el Consejo. Ante eso, Torales explicó que existe un aspecto positivo vinculado al proceso de regularización y titulación de colonias, en contrapartida el titular del ente agrario “actúa sin informar ni involucrar” a los miembros del Consejo, quienes -indicó- se enteran de las decisiones “a través de la prensa”.

“Encontramos en las noticias que él entregará 2000 títulos en el Chaco, y se reunió supuestamente con gente de la Colonia, pero a los gremios de la producción no nos hace partícipes de esa conversación. El presidente habla de un 63% del aumento del valor de la tierra, eso tiene que pasar y aprobarse por la Junta, sin embargo nosotros no sabemos nada hasta ahora”, lamentó.

Sin participación a miembros de la Junta

La Junta de Control de Gestión está integrada por representantes de las organizaciones campesinas, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), además de un representante de los gobernaciones y municipios, así como por un funcionario del Ministerio de Economía.

“Hablamos con un intendente o gobernador y tampoco saben nada, a pesar tener un representante dentro del Consejo”, reiteró ante la falta de comunicación y participación de la de miembros de la Junta de Control.

Además indicó que el presidente del Indert convoca a reuniones de “manera irregular”, en algunos casos sin orden del día, y en otras oportunidades incluso dos veces en un mismo día “sin temas a tratar”, lo que a su criterio evidencia una “disfuncionalidad” preocupante del órgano de control.

Para el representante de la Rural aparentemente Ruiz Díaz estaría mal asesorado con respecto a algunas cuestiones que hacen al ente agrario.

Falta de participación

El abogado también cuestionó la falta de participación de los gremios en actividades oficiales, como la entrega de títulos de propiedad en distintas zonas del país. Relató un episodio ocurrido en Repatriación, Caaguazú, donde fue invitado formalmente a un acto de entrega de títulos, pero luego se le negó la cobertura mínima de gastos prevista por ley para los miembros del Consejo.

Sostuvo que en los eventos donde tiene participación el instituto, asisten gran cantidad de funcionarios, pero la Junta de Control, que cuenta con la representación de la ARP, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), etc., no es incluido a las actividades, por lo que no “pueden verificar si se cumple o no con lo que dice”.

“No hay información”

“No tenemos salario como representación y la ley solo prevé la restitución de gastos básicos, como combustible. A días del evento se nos informó que no había presupuesto y, en la práctica, se nos dejó fuera. Así es imposible ejercer un control real”, afirmó.

Además, indicó que muchas de estas actividades no cuentan con información oficial posterior, lo que impide verificar si efectivamente se realizaron.

Remarcó que la “disfuncionalidad del Indert” en relación con su Consejo es preocupante. En administraciones anteriores había agendas de trabajo claras; hoy, prácticamente no hay nada, concluyó.