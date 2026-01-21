Alertan de que un impuesto al agro “desvía” atención de la Caja Fiscal y afectará a consumidores

Asociaciones de las fuerzas públicas entregaron al diputado José Rodríguez dos contrapropuestas para el problema de la Caja Fiscal, una implica un rechazó a la edad mínima para jubilarse, que propuso el Ejecutivo, y piden que Itaipú sea el financista. Mientras la otra alternativa planteada fue una tasa al uso de tierras agrícolas intensiva.

En ese sentido, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, comparó la situación con la política del “tero tero”, que “pone huevos de un lado mientras hace reuniones del otro”. Señaló que el tema impositivo no debería ser el centro de la discusión, ya que es un asunto que ya se analizó en su momento.

“Desviar la atención”

Cristaldo destacó que la propuesta de aplicar una tasa al sector agropecuario “es una distracción” y advirtió que pretende desviar la atención del “problema real, que es una caja fiscal inviable”. Según él, este tema es fundamental y corre el riesgo de ser dejado de lado en favor de otros asuntos menos prioritarios.

“El mal diseño y esa caja fiscal están amparando un montón de sistemas de jubilación especiales para algunos sectores, que es lo que hay que resolver. Nos preguntamos porque deben existir personas que se jubilen con menos años de aportes y menor edad que todos los trabajadores paraguayos”, contó.

Según Cristaldo, cada grupo construyó sus propios privilegios y eso terminó liquidando los principios originales del sistema. Alegó que hoy no se trata solo del sector público o privado, sino que el problema son los privilegios “que distorsionan todo”.

Reforma de la Caja Fiscal: sistema desigual

Aseguró además que, aunque algunas personas puedan jubilarse con menos años de aporte o a menor edad, eso responde a un diseño desigual del sistema y no a un error aislado. “Aunque se hagan ajustes parciales, el sistema sigue mal diseñado, está distorsionado y es un barril sin fondo”, agregó.

A su turno, el presidente de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), Lindemar Cesca, indicó que este miércoles mantendrán una reunión con el senador Colym Soroka para abordar la situación de la caja fiscal.

Cesca sostuvo que cada trabajador debe responsabilizarse por su jubilación, aportando al sistema. “El Gobierno está dispuesto a poner su aporte, pero la gente quiere que el productor pague la cuenta. Eso sería como matar la gallina y querer el huevo. Venimos de cuatro o cinco años muy difíciles por la sequía, y ahora, con la baja de precios, nos quieren imponer más impuestos”, cuestionó el sojero.

Impacto en el consumidor

A su vez, afirmó que la implementación de un nuevo impuesto a la soja y arroz repercutirá en el precio de toda la canasta básica.

“Aunque se trate solo de la soja, esto mueve toda la agricultura, porque el ganado come soja y la vaca lechera, toda la cadena verá incrementos, y al final, el pueblo paraguayo pagará la cuenta”, aseguró

Asimismo alegó que, los productores no pueden hacerse cargo de dicha problemática, con el análisis del titular de la UGP.

Pidió que cualquier medida fiscal que afecte la producción agrícola se analice cuidadosamente, para evitar impactos directos sobre los consumidores y la economía interna del país.