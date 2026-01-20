Caja Fiscal: militares y policías pretenden que Itaipú financie déficit o bien, una tasa al agro

El diputado José Rodríguez (ANR-HC) comunicó que recibió este martes dos contrapropuestas detalladas de las asociaciones de militares y policías, las cuales serán elevadas al Congreso Nacional en el contexto del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo.

Las iniciativas coinciden en proponer fuentes alternativas y externas de financiamiento para cubrir el importante déficit previsional, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cifró en US$ 380 millones a diciembre del 2025. Esto con el fin de lograr el equilibrio financiero sin afectar lo que ellos consideran “derechos adquiridos” del personal militar y policial.

Lea más: Ministro remarcó que si no se toca la edad mínima de jubilación, “esto no va a ser sostenible”

Es decir, rechazan la tasa de aporte estatal del 3% y la unificación de edad mínima para jubilarse en 57 años, como propone el Ejecutivo, de modo a que el trabajador activo aporte más tiempo a la Caja.

Tasa al arros y la soja

Por parte de la Asociación de Funcionarios Público Civiles Activos y Jubilados de las Fuerzas Armadas (AFUPCIFAN), se propone la implementación de una “tasa razonable” sobre el uso de tierras nacionales que están siendo explotadas a gran escala. Específicamente, hacen referencia a los cultivos de alta rentabilidad como la soja y el arroz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según este grupo, este tributo aportaría un flujo de recursos que se obtendría de actividades económicas de gran volumen, sin impactar al pequeño productor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la Asociación e Integración de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional (AISORPNP) presentó un enfoque dual. En primer lugar, respaldan y adoptan la iniciativa de la tasa al usufructo de tierras agrícolas intensivas, reconociéndola como una fuente viable para subsanar el agujero financiero.

“Aporte especial” de Itaipú

Además, se propone incorporar una segunda fuente de ingresos externa para cubrir el déficit: un aporte especial y exclusivo proveniente de las regalías generadas por la Itaipú Binacional.

Según explicó el parlamentario al detallar la propuesta de los policías retirados, la intención es que una porción de estos recursos, que actualmente se dirigen al Tesoro Público, se asigne directamente a la Caja Fiscal, asegurando así un flujo constante y robusto de fondos.

Asimismo, este gremio busca mantener un aporte total del 22%, distribuido en un 18% a cargo del afiliado y un 6% proveniente del Estado como contribución patronal (en lugar del 3% del proyecto inicial).

Además, insiste en que la reforma no debe incluir recortes a los “derechos adquiridos”, especialmente en lo relativo al cálculo del haber de retiro.

Lea más: Caja Fiscal: posturas divididas de las fuerzas públicas sobre la administración del sistema

El legislador se comprometió a presentar ambos documentos oficialmente ante el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

Indicó que las contrapropuestas se incluirán en la discusión sobre la reforma “una vez que se finalicen los ajustes a un artículo que está siendo modificado por uno de los gremios”.