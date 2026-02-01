Así se mueve el comercio Paraguay–UE: estos son los productos que lideran

En un encuentro con sectores económicos, el titular del MIC presentó los números del intercambio comercial con las naciones europeas, destacando las oportunidades y los desafíos que enfrenta Paraguay en su balanza comercial con el bloque.

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, señaló que la inversión de la Unión Europea en Paraguay alcanza aproximadamente US$ 2.452 millones, una cifra que, según indicó, queda fuera de contexto si se compara con Uruguay, que registra US$ 34.000 millones en capital proveniente de ese bloque.

Añadió que el monto alcanzado por el país vecino es casi 13 veces superior a la inversión europea en Paraguay. Sostuvo que los resultados de Uruguay se deben al impulso de las papeleras instaladas de forma masiva, con capital finlandés y de otros países europeos. Paraguay también puede atraer ese tipo de inversión.

“No es en vano que el Gobierno de Paraguay presente una agenda de atracción de capital extranjero. El presidente Santiago Peña estuvo en Finlandia el año pasado, al igual que en eventos como el World Rally Championship, que además de la atracción turística, posicionan al país y nos están caracterizando como una capital del Mercosur”, expresó.

Giménez explicó que, con este tipo de visitas, se busca orientar el desembarco de capital europeo hacia Paraguay y lograr que tengan un impacto más significativo, similar al caso uruguayo, una cifra que aseguró podría alcanzarse en algunos años.

En ese sentido, destacó el apoyo del Estado al proyecto Paracel, una industria que puede aportar de manera relevante al sector forestal y a otros rubros clave como la agroindustria, las finanzas, las comunicaciones y los servicios globales.

Envíos paraguayos

En cuanto a las exportaciones paraguayas al bloque europeo, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP) correspondientes a 2025, son Países Bajos, Alemania , Italia, España, Portugal y otras naciones (gráfico).

Señaló que el volumen de envíos paraguayos es inferior al de Uruguay, que supera los US$ 2.000 millones en exportaciones al bloque. “Son números extraordinarios los que obtuvo Uruguay, son prácticamente cinco veces más. Nosotros debemos aspirar a mejorar estos resultados, considerando que Paraguay tiene mejores condiciones en todos los sentidos”, detalló.

Por producto, según BCP, las exportaciones paraguayas a la Unión Europea el año pasado incluyen:

chía (US$ 75,5 millones)

carne bovina (US$ 41,7 millones)

biodiésel (US$ 31,1 millones)

cueros (16,3 millones)

soja (US$ 15,4 millones)

tripas (US$ 14,0 millones)

carbón vegetal (US$ 15,2 millones)

etanol (US$ 11,6 millones)

y madera chapada (US$ 11,3 millones)

Compras paraguayas

En cuanto a las importaciones desde la Unión Europea, el ministro afirmó que es fundamental avanzar hacia una mayor convergencia comercial y dar mayor relevancia a las adquisiciones provenientes del bloque, especialmente de bienes de producción que, en el marco del acuerdo, podrían ingresar sin aranceles.

Subrayó que estos insumos son claves para desarrollar la capacidad productiva y exportadora del país.

Entre los principales productos importados desde la Unión Europea el año anterior se destacan:

sueros y vacunas (US$ 125,3 millones)

combustibles (US$ 95,7 millones

perfumes (US$ 79,3 millones)

medicamentos (US$ 75,8 millones)

automóviles (US$ 51,5 millones),

tractores (US$ 51,2 millones)

aparatos para circuitos eléctricos (US$ 29,1 millones)

máquinas para envasar (US$ 26, 8 millones)

reactivos para diagnósticos (US$ 21,0 millones)

cosméticos (US$19,0 millones)

y otros (US$ 705, 4 millones). Los principales países proveedores son Alemania, España, Italia y Países Bajos (gráfico).

“La balanza comercial con la Unión Europea sigue siendo negativa: estamos importando más de lo que exportamos. Debemos aspirar, entre todos los sectores, a cerrar esa brecha”, afirmó.

Paraguay 2X

Por otro lado, el ministro se refirió al Plan Paraguay 2X, una iniciativa que apunta a potenciar el perfil exportador del país.

Indicó que el destino europeo representa una oportunidad concreta para ampliar los envíos paraguayos en rubros donde ya existe una posición competitiva y capacidad de crecimiento en el corto plazo.

Explicó que, al comparar los volúmenes que importa la Unión Europea con la capacidad exportadora de Paraguay, se identifican sectores con alto potencial de desarrollo, como textiles, carne conservada, productos cárnicos avícolas, madera, aluminio, carnes procesadas y cables eléctricos.

Destacó que este último rubro ya cuenta con un posicionamiento relevante, debido a que Paraguay alberga a las principales montadoras del mundo, que actualmente exportan a la industria automotriz brasileña, por medio del régimen de maquila.