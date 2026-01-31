Unión Europea impone “nuevas barreras” al aceite de soja del Mercosur

El reciente anuncio de la Comisión Europea volvió a recategorizar al aceite de soja como materia prima de alto riesgo, debido a un cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC, por sus siglas en inglés).

Si esta nueva medida avanza, se estima que las exportaciones de biodiésel de soja desde países como Argentina, Brasil y Estados Unidos hacia la Unión Europea podrían quedar paralizadas.

Recientemente, se publicó un documento del organismo europeo que modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC y enciende alarmas en el país vecino Argentina, que podría perder US$ 350 millones en envíos por restricciones de la Unión Europea al biodiésel de soja.

Además, se dejaría de ser reconocido dentro de los cupos obligatorios de reducción de emisiones en el bloque europeo, lo que equivale a cerrar ese mercado para ese producto, según manejan agroindustriales argentinos.

“Aspectos cocinados”

En ese sentido, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), señaló que en el acuerdo Unión Europea- Mercosur “anuncia una cosa y en la práctica ocurre otra”.

Indicó que, más allá de la firma de la relación comercial, ya había aspectos “cocinados”, debido a que la recategorización al aceite de soja a la “lista negra del bloque” ya lo tenían previsto desde el 2023 y cuya información fue revelada recién después del acuerdo para no interrumpir el proceso de negociación, aseguró.

Sostuvo que algunos productos ya no calificarán, como el aceite de soja, y advirtió que “un pedazo grande del pescado queda fuera”. Aseguró que Argentina sería uno de los países más afectados por está decisión.

“La medida adoptada por la Unión Europea es discrecional, unilateral y no está basada en ciencia, sino en el principio precautorio. Ante la leve sospecha te pueden bloquear, y eso es lo que está ocurriendo, que es lo que siempre dijimos”, expresó.

“Lo más grave la actitud”

Cristaldo remarcó que, más allá del daño económico, ya que se trata de un producto que podría destinarse a otros mercados, en otras condiciones o incluso con mejores precios, lo más grave es la actitud de ofrecer un acuerdo comercial que reduce aranceles y genera expectativas favorables, mientras que por fuera del acuerdo se imponen medidas que impiden que la asociación comercial funcione como estaba prevista.

“Son barreras no arancelarias que no tienen una justificación científica, sino que responden a juegos de intereses”, enfatizó.

En cuanto a la necesidad de mantenerse en alerta frente a nuevas disposiciones, señaló que será “un camino largo” y que no se debe descuidar lo que establece la “letra chica” del acuerdo. Aseguró que la alianza entre ambos bloques debería servir para dinamizar el comercio, aunque advirtió que es necesario evitar que se introduzcan obstáculos que “contradigan” ese objetivo.

Falta de sinceridad

“La actitud es lo más preocupante. Nos parece que no están siendo sinceros, dado que este estudio lo tenían desde 2023 guardado y lo sacan a la luz apenas una semana después de concretarse el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Esa situación nos genera mucho ruido”, indicó.

Explicó que esta prohibición se suma al reglamento 1115 y no descarta que podría ampliarse, ya que prevé revisiones periódicas, estimó cada seis meses, en las que se pueden incorporar nuevas exigencias o eliminar otras.

“El escenario no resulta predecible, porque las reglas del juego pueden cambiarse en pleno partido. Es como cuando estás por meter el gol y te mueven el arco, así es imposible convertir”, alegó.

Consultado sobre si ya hubo contactos con representantes gremiales de Argentina sobre este punto, señaló que todavía no, ya que se trata de una normativa reciente.

“Salió esta semana y vamos a conversar. Tampoco hay que correr tanto, pero sí estar atentos y cuidarse, sobre todo en los contratos, dejando bien claras las condiciones para que después no aparezcan sorpresas”, advirtió.