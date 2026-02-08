Paraguay impulsa expansión y nuevos mercados forestales

El sector forestal cerró el 2025 de manera sólida, superando los US$ 100 millones en exportaciones por 197.118 toneladas de productos forestales, lo que evidencia una mejora sustantiva en la composición de la oferta exportable.

En esa línea, el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Manuel Jiménez, comentó que el año anterior fue positivo para el rubro, al superar los números de ejercicios anteriores. Además, destacó la incorporación de nuevas empresas vinculadas a la actividad forestal y la reforestación de más de 350.000 hectáreas, cifras a las que apuntaba el sector.

Jiménez señaló que la apertura de nuevos mercados también es una “meta estratégica”, si bien aseguró que, el principal destino de la madera paraguaya continua siendo Estados Unidos, seguido por Europa -con Inglaterra-, además de Brasil y Uruguay, consideró que existen oportunidades en mercados como Taiwán, Japón y Corea del Sur.

Lea más: Pico de exportaciones del sector forestal impulsarán nuevas inversiones

“Son países que están necesitando madera y que incluso llegaron al país durante la Expo Fepama para explorar posibilidades comerciales”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mercados interesados

En ese sentido, mencionó la visita de misiones japonesas interesadas en adquirir madera paraguaya o en encontrar mecanismos para fortalecer el comercio entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a las perspectivas para este año, el presidente de Fepama afirmó que la superación constante es clave para el desarrollo del rubro. Expresó su expectativa de que el crecimiento transcurra de manera ordenada y con foco en la calidad.

“Buscamos productos de primera línea, que respondan a las exigencias del mercado y que incorporen el mayor valor agregado posible”, sostuvo.

Ampliar hectáreas forestadas

No obstante, aclaró que el crecimiento no será inmediato, considerando que actualmente el país cuenta con entre 300.000 y 350.000 hectáreas forestadas. “Necesitamos un cero más en esa ecuación, llegar a los 3 millones de hectáreas o incluso superar esa cifra, ya que el potencial del sector no va a cambiar”, apuntó.

Como ejemplo, Jiménez citó el caso de Uruguay, que dispone de 1.200.000 hectáreas forestadas y genera una facturación anual de aproximadamente US$ 3.500 millones por la venta de madera. “Esto demuestra la oportunidad que tiene Paraguay para crecer en este segmento económico”, subrayó.

Asimismo, indicó que el sistema forestal paraguayo tiene “un amplio margen de expansión”. Estimó que, si con 1.200.000 hectáreas Uruguay alcanza esos resultados, Paraguay, con un potencial de 3.000.000 de hectáreas, superaría ampliamente esos números.

Mejor infraestructura

En cuanto a los desafíos del sector, mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura, acceder a créditos acordes a las características del rubro y contar con mano de obra idónea.

“Es la importancia de prepararse para un futuro distinto al actual, que demandará camiones de alto rendimiento, maquinaria de cosecha de última generación y un aprovechamiento integral de la madera.

Lea más: Industria forestal: de exportador de materia prima a generador de valor

Financiamiento

Finalmente, al referirse al financiamiento del sector forestal, explicó que se trata de una actividad con plazos muy diferentes a los de otros rubros productivos.

“El sector agrícola, que entre cuatro a seis meses puede conocer si su cosecha fue buena, mediana o mala. El ganadero espera entre dos a tres años para conocer si fueron buenos sus números, en cambio, el forestal como mínimo siete años y máximo 12. Los números, tiempos, los intereses son diferentes y la forma de pago también”, concluyó.