Locatarios garantizan oferta constante de tomate paraguayo

La gerente general del Abasto Norte (Limpio), Blanca Aveiro, destacó que esta es una época en la que el tomate suele encarecerse, aunque aclaró que actualmente no se encuentra a un precio elevado.

En ese sentido, sostuvo que se debe trabajar prioritariamente con la producción nacional, ya que genera mano de obra y permite que el agricultor “gane un poco más”.

Indicó que en el Abasto Norte el tomate se comercializa desde G. 8.000 el kilo (menor tamaño), mientras que los medianos y grandes se cotizan en torno a G. 11.500.

Aveiro reconoció que en un contexto en el que prácticamente todos los productos subieron de precio -como la carne y el pollo-, el tomate no puede considerarse “caro”, por lo que no ve motivos para dejar de comprar del productor paraguayo el alimento.

Precios variados

Por su parte, Marcial Galeano, locatario del Mercado de Abasto Este (Minga Guazú), señaló que actualmente la mercadería en el lugar oscila entre G. 7.000 y G. 8.000 el kilo, mientras que el tomate de primera calidad alcanza los G. 10.000 por kilo.

Indicó que en el Abasto Este hay “buen volumen disponible”, ya que la producción proviene de productores nacionales. En ese sentido, afirmó que es de excelente calidad, independientemente del tamaño.

A nivel mayorista, comentó que la caja se comercializa entre G. 150.000 y G. 160.000, con precios diferenciados según la cantidad, especialmente a partir de los 10 kilos.

“No se registran faltantes”

Respecto al abastecimiento, aseguró que en el Abasto Este no se registran faltantes, ya que cuentan “con oferta constante”.

Por otro lado, el locatario se refirió al contrabando que sigue afectando al sector, ya que provoca en ocasiones una “baja abrupta” de precios, perjudicando a los productores que invierten en semillas, insumos y tecnología.

Finalmente, indicó que los precios actuales se mantienen desde semanas y comentó que los días de mayor venta suelen ser lunes, viernes y sábados, principalmente por la demanda de restaurantes y comercios.

A su turno, Katia Sánchez, locataria del Abasto Norte comentó que reciben la producción de dos maneras: directamente del productor nacional, que se acerca hasta el local, y a través del Abasto Central.

Respaldo a productores locales

En el primer caso, cuando hay oferta, los precios son más accesibles; sin embargo, cuando adquieren la mercadería del Abasto, el costo de venta para el consumidor final es más elevado, detalló.

“A nosotros nos encantaría que el productor nacional se acerque a ofrecernos sus productos, porque no siempre lo hacen; por eso, en algunos momentos recurrimos a otros puntos de abastecimiento”, explicó.

La locataria del Abasto Norte también señaló que es fundamental que los agricultores paraguayos cuenten con las documentaciones necesarias para facilitar la comercialización, ya que la calidad del tomate de origen local es muy buena y favorece la venta de la mercadería.

Sobre la disponibilidad del tomate, afirmó que existe actualmente dificultad para conseguir de origen nacional. Explicó que, cuando la producción nacional aumenta, los propios trabajadores suelen acercar el tomate en mayores volúmenes directamente al mercado, pero que hoy esa oferta es limitada, sin embargo, en el Abasto Norte se dispone para la venta.