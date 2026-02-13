Gremio asegura que no falta tomate y pide control de precios en góndolas

Tras el pedido de importadores y comercios que alertan sobre escasez de tomate, el gremio de productores salió al paso y niega faltante.

El presidente del gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Ariel Galeano, aseguró que respaldan la producción nacional, ya que varios productores en el país aún mantienen cultivos correspondientes al plan de verano del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Comentó que cultivar tomate en verano es complicado, sin embargo, la plantación “salió bien” y actualmente se está cosechando en todo el país, especialmente en los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y Amambay. Destacó que se garantiza el abastecimiento interno y demuestra la capacidad productiva y el esfuerzo constante de los productores paraguayos.

Detalló que en el marco del plan “Cultivar tomate todo el año”, se contabilizan actualmente 1.400.000 plantas en plena cosecha, complementadas con inversiones privadas que suman aproximadamente 800.000 plantas adicionales. Precisó que datos de la Dirección de Comercialización confirman que la producción nacional es suficiente y de calidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Por los buenos resultados del programa defendemos la producción nacional, porque si hubiera faltante de tomate paraguayo, no podríamos negarnos a la importación”, explicó Galeano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escasez de tomates impulsa pedido de importación al Gobierno

El presidente del gremio señaló que no existe faltante de tomate, aunque algunos productores acercan su mercadería al mercado de Abasto Central y no se comercializa como estiman. Además, aseguró que en la feria organizada por el MAG tampoco se logra vender todo el producto.

“No hay escasez de tomate”, dicen

“No hay escasez de tomate. Con la Dirección de Comercialización estamos monitoreando las fincas de los productores nacionales. Nos preguntamos por qué se habla de faltante y de suba de precios; desconocemos esa situación”, apuntó.

En esa línea, afirmó que se debería analizar por qué en las góndolas de comercios y supermercados el precio es “excesivo”, dado que en las fincas de los productores el kilo se ofrece entre G. 8.000 y G. 9.000, el mismo valor que se comercializa en las ferias organizadas por el MAG.

Por otro lado, Galeano añadió que los tomates de Argentina y Brasil tienen un precio menor y que el costo de cada caja en esos países es aproximadamente G. 70.000 y que al ingresar al mercado paraguayo oscila entre G. 100.000 y G. 150.000, lo que favorece el contrabando.

“No podemos vender la producción nacional a ese precio en esta época. Debemos pensar en las personas que trabajan en el rubro y que generan empleo a miles de productores. Si lo hacemos, el próximo año nadie va a plantar tomate”, justificó.

Entes de control

Ante esto, mediante un comunicado, el gremio hizo un llamado a organismos competentes como la Comisión Nacional de Competencia (Conacom) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) para que analicen y controlen posibles alteraciones de precios en supermercados, evitando sobrecostos por intermediarios que afecten a consumidores y productores.

Impacto al consumidor

Subrayó la importancia de que estas instituciones investiguen por qué los precios en góndolas son elevados y cómo esto impacta en los consumidores.

“Como gremio tratamos de hablar sobre la realidad. En el Abasto también se puede constatar que sobra tomate y cuál es su precio real. Solo cambia la situación cuando el tomate sube a G. 250.000 la caja, eso indica escasez. Si se comercializa entre G. 190.000 y G. 200.000 la caja, el costo es normal”, aseveró.

Lea más: El MAG defiende el Plan Nacional de Tomate frente a críticas de importadores

Apoyo a decisión del MAG

Finalmente, sostuvo que el gremio respalda el plan cultivar tomate todo el año impulsado por el MAG, y la decisión del ministro Carlos Giménez de no autorizar la expedición de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi) en este momento, ya que, según el gremio, no existen fundamentos técnicos que justifiquen su habilitación.