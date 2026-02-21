La llave para la rentabilidad ganadera en épocas de calor intenso

El escenario productivo de Paraguay, caracterizado por un clima subtropical a tropical con predominio de altas temperaturas, impone desafíos constantes a la ganadería extensiva. En un contexto donde los extremos calóricos afectan tanto la productividad como los índices reproductivos, la suplementación mineral y proteico-energética deja de ser una opción para convertirse en una inversión crítica que defina el balance financiero de los establecimientos.

El Dr. Luis López, especialista en nutrición, desglosó para ABC Rural las acciones clave para que el productor no solo proteja su capital vivo frente al calor intenso, sino que potencia sus márgenes de ganancia mediante un manejo zonificado y eficiente.

El impacto en los índices de preñez

La época de servicio o monta en Paraguay coincide con el pico de las temperaturas en primavera-verano. Es precisamente en este periodo donde las sales minerales juegan un papel determinante. Según López, estos son fundamentales para que tanto machos como hembras aumenten su fertilidad.

Los números son elocuentes: el uso correcto de sales minerales puede elevar el porcentaje de preñez entre un 10% y un 15%. Este incremento se traduce directamente en una mayor cantidad de terneros destetados y una notable reducción de las sirenas al nacimiento, como los partos distócicos. Además, una nutrición mineral adecuada fortalece el sistema inmunológico y mejora la resistencia de los animales al estrés térmico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para lograr estos resultados, el consumo mínimo esperado debe ser de 100 gramos por animal/día, suministrados idealmente a voluntad.

Logística del bienestar

No basta con entregar el suplemento; la forma y el momento de hacerlo pueden anular o potenciar la inversión. “El ganado bovino es un animal de costumbre y siente mucho el calor”, advierte López. En sistemas de engorde semiintensivo o intensivo, la recomendación técnica es concentrar la oferta forrajera en horarios estratégicos:

- Mañana temprano: 40% de la ración.

- Tarde: 60% de la ración, permitiendo que el animal aproveche la noche para el proceso de digestión.

- Intervalo: debe existir un espacio de 12 horas entre ambas entregas.

Un punto crítico que a menudo se descuida es la ubicación de los comederos. Estos deben estar bajo sombra. Si el calor impacta directamente sobre la sal en la batea, el animal simplemente dejará de consumir.

La orientación sugerida para las bateas es de este a oeste, lo que además protege el contenido de los vientos del sur. Asimismo, el acceso a aguadas frescas y áreas de descanso es innegociable para que el ganado pueda sacar su sed y regular su temperatura corporal.

Recría y terminación

Mientras que la sal mineral es el pilar de la reproducción, las sales proteico-energéticas son el motor de la recría. En primavera-verano, cuando hay abundancia de pasturas, el objetivo es maximizar la ganancia de peso antes de la restricción forrajera del invierno.

La recomendación técnica es suministrada entre 2 y 3 gramos por kilogramo de peso vivo. Por ejemplo, un animal de recría de 200 kilos debería consumir entre 400 y 600 gramos diarios para asegurar un desarrollo óptimo y llegar al destete con el peso necesario para afrontar el invierno sin retrocesos.

Este manejo estratégico permite alcanzar hitos comerciales de alto valor:

Acortamiento del ciclo: se puede reducir hasta en un año el ciclo productivo total.

Terminación precoz: los animales pueden alcanzar el peso de faena a los 22 meses.

Rentabilidad en el destete

La nutrición en Paraguay debe ser zonificada, entendiendo que la calidad del pasto en Ñeembucú difiere radicalmente de la del Chaco Central. La sal proteico-energética actúa aquí como un corrector, aumentando la digestibilidad de la fibra y supliendo los déficits específicos de cada suelo.

El Dr. López concluye con un ejercicio financiero clarificador para el productor: un manejo estratégico en primavera-verano puede elevar la tasa de destete nacional del 50% promedio a un 60% o 65%.

En una escala de 100 vacas, obtenga de 10 a 15 terneros adicionales que no solo cubre el costo total de la suplementación mineral de todo el hato, sino que también financia la alimentación de las vacas que no parieron y deja una ganancia neta para el establecimiento.

En definitiva, la suplementación no es un gasto, sino la herramienta más efectiva para transformar el pasto en carne de manera eficiente, incluso bajo el sol más implacable del verano paraguayo.

Aumento de producción

Haciendo un cálculo en terneros, si un productor entregaba anteriormente 50 terneros al destete (50% de destete promedio nacional); con un manejo estratégico en primavera-verano, ese mismo productor podrá entregar 60 a 65 terneros al destete en el siguiente periodo. Con estos 10 a 15 terneros más entregados, el productor cubrirá la inversión en sal, la alimentación de las vacas que no parieron y tendrá ganancia, finalizó nuestro entrevistado.