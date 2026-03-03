De subsistencia al negocio: Ferias de la agricultura familiar proyectan ampliar ingresos en el 2026

Familias rurales convierten sus trabajos en la finca en negocios mediante la feria de la agricultura familiar, reconocen desde el MAG.

En entrevista con ABC, el titular de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, mencionó que la venta en ferias de la agricultura familiar en el país viene creciendo en ingresos. En 2023, la comercialización alcanzó los G. 57 millones, mientras que en 2025 la cifra trepó a más G. 114 millones, beneficiando a unas 25.588 familias organizadas en 3.401 asociaciones de productores.

Señaló que, además de tener un impacto directo en la economía, la agricultura familiar genera expectativas importantes en la producción, algo que históricamente faltaba en el sector. Esto permite a los productores tener confianza de que existe un mercado al cual "se debe saber llegar", que exige calidad, continuidad y un volumen de producción que “debe ser cuidado”.

Lea más: mportación de productos hortícolas cae un 10%

Producir solo lo que requiere del mercado

En ese sentido, consideró que la planificación es fundamental para producir lo que el mercado requiere y evitar pérdidas postcosecha por no poder colocar los productos o saturar el comercio interno con cantidades innecesarias.

Giménez precisó que la feria no solo es un punto de comercio, sino también un indicador del comportamiento del mercado, ya que el ingreso continuo y permanente permite a las familias mirar a la agricultura como una oportunidad de negocio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Giménez, estas actividades tradicionalmente son un medio de subsistencia para las familias rurales. “Estamos demostrando que la agricultura debe ser un negocio y que tiene que ser el vocabulario del pequeño y mediano productor”, afirmó.

Paraguay mantiene cantidad de fincas frente a países de la región

El titular del MAG manifestó que actualmente existen alrededor de 250.000 fincas en manos de la agricultura familiar, lo cual representa una fortaleza para Paraguay, ya que en países de la región como Brasil y Argentina, el número de personas dedicadas a la agricultura familiar está disminuyendo, mientras que en Paraguay se mantiene.

“Estimamos que dicha cifra de fincas podría reducirse, y recién lo constataremos con los datos que obtengamos. Recién allí determinaremos si esas parcelas continúan en manos de la agricultura familiar”, acotó.

Lea más: Feria de la Agricultura en la Costanera: tomate, a menos de la mitad de precio

Fortalecer el rubro

La autoridad señaló que, el rubro agrícola se caracteriza por ser una actividad mayormente extensiva que exporta materia prima y genera ingresos para el país. Sin embargo, también existen cultivos gestionados por pequeños productores con sus familias, un segmento que debe ser fortalecido y al cual actualmente apuntan.

Según el ministro, las ferias de la agricultura familiar se realizan en todo el país, aunque “históricamente” se concentraban en la capital y en el departamento Central.

Aumentar la comercialización en el 2026

Para 2026, desde el MAG proyectan alcanzar G. 150 millones en ingresos directos para los productores familiares. Además, el programa impulsado por la institución también promueve la inclusión de género y juventud rural, con el 35% de mujeres y jóvenes de los feriantes a nivel nacional.

“Tratamos de descomprimir la presión sobre el departamento Central y la capital. A nivel país existen mercados, aunque más reducidos. El volumen de comercio generado en algunos distritos es importante, especialmente en los de mayor densidad poblacional, e incluso las ciudades pequeñas registran actividad económica cuando se organizan ferias”, sostuvo.

La feria, una oportunidad

Agregó que la finalidad de estas actividades es garantizar el acceso a precios accesibles de frutas, vegetales y productos derivados de la leche.

“La idea es que lleguen a valores justos, adecuados a la realidad de la agricultura familiar, que representan oportunidades de negocio que antes no existían y permiten un vínculo directo con el consumidor”, destacó.