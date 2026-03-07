Agrihold anuncia inversión en Agrivalle

El Grupo Agrihold opera de forma integrada a lo largo de toda la cadena agrícola, con foco en el crecimiento sostenible, innovación tecnológica y generación de valor para productores, distribuidores y socios estratégicos. Reconocida como uno de los principales grupos de distribución de insumos agrícolas en Brasil y Paraguay, a través de sus operaciones Alta Defensivos y Agrotec SA.

En el mercado brasileño, Alta tiene una fuerte presencia en el segmento de protección, con un portafolio orientado a los principales cultivos y una amplia capilaridad comercial.

En Paraguay, Agrotec es una de las empresas líderes en insumos y tecnologías agrícolas, destacándose por su cercanía técnica con los productores y por su contribución directa al aumento de la productividad en el país.

La presencia internacional del grupo se complementa con Interag, con sede en China, que opera como una plataforma estratégica de sourcing, desarrollo industrial e inteligencia de mercado, conectando a Agrihold con los principales polos globales de innovación y materias primas.

Agrivalle: 20 años de trayectoria

Agrivalle, con más de 20 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las empresas más relevantes de Brasil en el segmento de bioinsumos con su sede y planta industrial en Indaiatuba (SP) y presencia en las principales regiones agrícolas del país.

Su portafolio incluye biológicos, biofertilizantes, bioestimulantes, inoculantes y adyuvantes, respaldado por inversiones consistentes en investigación, desarrollo e innovación. Cuenta, además, con uno de los mayores bancos genéticos privados de microorganismos de América Latina, infraestructura industrial moderna y equipos técnicos altamente especializados.

La adquisición de la participación accionaria en Agrivalle finalizó en enero de este año bajo la estrategia de Agrihold de ampliar su actuación en segmentos de alto crecimiento y valor agregado, promoviendo sinergias directas entre las empresas del grupo y la complementariedad de portafolios entre soluciones químicas y biológicas.

“Agrivalle posee una base tecnológica y científica extremadamente sólida, que se complementa de manera natural con la capilaridad comercial, la presencia técnica y el conocimiento de mercado construidos por Alta y Agrotec a lo largo de los años. Estas sinergias fueron determinantes para nuestra decisión de invertir en la empresa y construir una agenda conjunta de crecimiento”, comentó Tulio Zanchet, fundador del Grupo Agrihold.

Con este movimiento estratégico, Agrihold refuerza su posicionamiento internacional enfocado en el agronegocio y consolida su capacidad de integrar soluciones innovadoras, ampliar su presencia en los principales mercados agrícolas, acelerando la adopción de tecnologías cada vez más eficientes, sostenibles y orientadas al futuro.