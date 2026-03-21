Everdem: 25 años, 400 ferias y 700.000 cabezas certificadas

El sector ganadero paraguayo atraviesa un momento de reafirmación, donde la calidad genética y la eficiencia en la comercialización se encuentran para dictar las tendencias del mercado. En este escenario, la reciente “Feria de Plata” de Everdem fue un termómetro que confirmó la tendencia positiva en materia de precios y demanda.

Con la participación de referentes del sector y una importante audiencia vía streaming, el remate cerró con números que inyectan optimismo al arranque del año

Para Rodrigo Artagaveytia, director de Everdem, el éxito de la convocatoria es la consecuencia de un modelo que, hace un cuarto de siglo, llegó para potencias la profesionalición del sistema de ventas.

Referencias de precios alza

La apertura de la zafra de invernada dejó indicadores claros sobre el valor que el productor está dispuesto a pagar por reposición de calidad. En la categoría de terneros, los precios promedio alcanzaron los G. 28.155 por kg (US$ 4,34) , registrando picos máximos de G. 30.400 (US$ 4,69). Por su parte, las terneras promediaron G. 25.192 por kg (US$ 3,88), mientras que los toretones y vaquillas se situaron en G. 19.398 y G. 20.582 respectivamente.

Un dato destacado de la jornada fue la colocación de lotes de vacas con cría al pie , que alcanzaron un valor promedio de G. 8.650.000 (US$ 1.333), reflejando el interés por mantener y expandir el hato con ejemplares productivos.

Un modelo de confianza y tecnología

Everdem, originalmente fundada como Estudio 3000, tiene una hoja de ruta muy similar a la modernización de la ganadería nacional. La firma ha sido pionera en la implementación de remates por pantalla, una modalidad que hoy democratiza la información y permite al productor comprar con certificación y transparencia desde cualquier punto del país.

“La innovación y el profesionalismo son pilares fundamentales para generar relaciones a largo plazo con los clientes”, destacan los directivos, que hoy cuenta con seis unidades de negocio para acompañar al productor en todas las etapas de su actividad.

Calendario de ferias

14 de abril: Feria Especial en Fundación Pa’i Puku.

28 de abril: Feria Especial CREA Paraguay.

5 de mayo: Feria Especial Regional Chaco Central.

26 de mayo: Feria Especial CEA.

14 de julio: Feria Especial FUNDARP.

Con más de 400 ferias organizadas y 700.000 cabezas certificadas en su historial, Everdem reafirma que el negocio ganadero en Paraguay se define hoy por la calidad y la confianza. El campo paraguayo sigue apostando por la excelencia para conquistar mercados globales.