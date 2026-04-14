Retsa Py apunta a sostener el mercado europeo y abrir nuevos destinos premium

La nueva herramienta Retsa se presentó este martes en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y se estima que la misma permitirá mejorar la competitividad de la cadena de valor del ganado bovino, sus productos y subproductos, y facilitar el acceso a mercados internacionales exigentes, como la Unión Europea.

Al respecto, el ministro del MIC, Marco Riquelme, señaló que el sistema está dirigido a ganaderos y exportadores de carne y cuero, permitiendo garantizar la trazabilidad socioambiental de la producción y dar cumplimiento al Reglamento 1115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), cuya aplicación está prevista para enero de 2027.

Requisito de trazabilidad socioambiental

“Esta herramienta permitirá cumplir con los requisitos de trazabilidad socioambiental exigidos por la Unión Europea, garantizando que se pueda conocer el origen de la producción y que el consumidor final tenga la certeza de que se cumplen los estándares internacionales”, afirmó.

Esta plataforma digital se viene desarrollando desde hace tiempo para responder a las exigencias del bloque europeo. Además, contó con el financiamiento del programa AL-INVEST Verde de la Unión Europea y su desarrollo implicó la participación de varios sectores.

De acuerdo con los datos presentados de la innovación tecnológica, cerca de 200 productores-que representan aproximadamente 1.500.000 cabezas de ganado- ya forman parte del Sistema de Trazabilidad Animal del Paraguay (Sitrap), quienes ya estaban habilitados para exportar carne vacuna a Europa. Ahora al formar parte del Retsa buscarán adecuarse a la norma del bloque europeo.

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Además de la cantidad de productores que ya estaban exportando a Europea, se le suma que, desde el año pasado, se implementa el Sistema de Identificación Animal del Paraguay (Siap), aplicado exclusivamente a terneros.

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En su segundo año de ejecución este 2026 el Siap ya pudo identificar a más de 4 millones de bovinos, lo que equivale aproximadamente al 30% del hato ganadero nacional.

Retsa: “Necesidad de adaptarse al sistema”

Desde el sector productivo, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, destacó que desde un inicio se entendió la necesidad de adaptarse para mantener los mercados abiertos.

En principio hubo incertidumbre sobre la participación en este sistema digital, pero mediante el diálogo con las autoridades se logró avanzar, explicó el ruralista.

Añadió que esta herramienta permitirá a Paraguay mantenerse en el mercado europeo y “pelear” por otros destinos premium, de modo a que el beneficio alcance a toda la cadena productiva.

“La alianza público-privada es lo que nos va a permitir conseguir más compradores sin descuidar a nuestros consumidores. Esto garantiza la validación de la plataforma Retsa y seguiremos estimulando a los productores a adecuarse a este sistema, ya que son exigencias del mercado”, sostuvo.

“Única forma de llegar a nuevos mercados premium”

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Cuero, Emilio Bedoya, mencionó que el sector enfrentó cuestionamientos por parte de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que derivaron en el cierre de algunos mercados, y que ahora, con este registro, se demostrará la eficiencia y la inversión de la industria mediante tecnología de punta.

“Es la única forma de llegar a nuevos compradores y buscar otros nichos. Paraguay debe tener espíritu de ganador”, expresó, en referencia a las exigencias del bloque europeo.

Cómo funciona el sistema Retsa Py

Según la presentación, Retsa Py opera a través de una plataforma digital que permite a los productores registrar sus unidades productivas, las cuales son analizadas con herramientas provistas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con información de instituciones públicas nacionales integradas al sistema.

Asimismo, permitirá que tanto productores como exportadores accedan a una constancia emitida por la plataforma, validando la trazabilidad socioambiental.

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Retsa en funcionamiento

El sistema ya se encuentra operativo y en proceso de registro de unidades productivas ganaderas. Además, cuenta con antecedentes de envíos de productos libres de deforestación desde noviembre de 2024.

En el contexto internacional actual, Retsa Py posiciona a Paraguay como proveedor de productos alineados con las nuevas exigencias de los mercados de referencia.