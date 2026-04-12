Exportar a Europa será distinto: Paraguay digitaliza certificados y ajusta sistema de cupos

En esa línea, el director de la Ventanilla Única de Exportación (VUE), Celso Bareiro, comentó que el sistema para la Unión Europea es un nuevo formato que se está desarrollando y que estaría listo para los primeros días de mayo.

Explicó que se trataría de la gestión del certificado de origen Mercosur–Unión Europea (UE) y tendrá dos opciones: en papel y en formato digital (PDF). Ambos estarán disponibles para los agroexportadores y en tres idiomas: inglés, español y portugués.

“De esta manera tendremos un panorama más claro. Mayormente será en inglés, porque con eso podemos comunicarnos con casi todos los países de la Unión Europea, que son 27”, acotó.

Indicó que se trata principalmente de cambios de formato en los campos ya acordados por el Mercosur y que ya fueron informados al bloque europeo. Además, se está incorporando la opción digital para que el certificado esté disponible en ese formato y no solo en papel.

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Sector cárnico con exigencias “más rigurosas”

Detalló que, dependiendo de cada tipo de producto, la comunidad europea establece distintos requisitos. Algunos sectores tendrán exigencias más rigurosas, como la carne, donde el frigorífico exportador deberá contar con certificaciones específicas del establecimiento.

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Por otra parte, afirmó que para los países del bloque sudamericano se establecerán cupos, por lo que el trabajo del gobierno será gestionar las cuotas.

“Estamos trabajando en un sistema que manejará el reparto de los cupos entre los exportadores (empresas) interesados en enviar sus productos. Para ello, el Mercosur cuenta con un sistema de exportación llamado Sistema de Administración y Distribución de Cupos Otorgados al Mercosur por Terceros Países o Grupos de Países (Sacme), con el que nos comunicaremos; luego este informará a la UE”, amplió Bareiro.

Gestionar cupos para los productos

En esa comunicación con el bloque europeo, dijo que se anunciará acerca del envío de cada mercadería, junto con la utilización del cupo correspondiente, resumió sobre los dos trabajos principales que se están realizando.

El director enfatizó que los requerimientos son por productos e incluyen controles de calidad y certificado de origen. Este último se utiliza principalmente en dos casos: cuando existen cupos o cuotas, o cuando implica una reducción o exoneración de impuestos. En el caso de la Unión Europea, ambos requerimientos estarán presentes.

Añadió que el sector cárnico tendrá las exigencias más rigurosas, dado que cuenta con una cuota Hilton y ciertos frigoríficos ya cumplen con las solicitudes.

Asimismo, comentó que existe interés de las empresas exportadoras paraguayas por conocer más sobre el sistema y que incluso ya hay cupos asignados para Paraguay en especial para los biocombustibles. En esa línea, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ya se reunió con algunas firmas del citado rubro.

Por otro lado, señaló que las cuotas para otros sectores aún se están negociando en el ámbito del Mercosur y Europa, en cuanto a la cantidad que le corresponderá a cada país. “Esa es una parte política que nos interesa, para saber qué porcentaje le toca a Paraguay y cómo se podrá utilizar”, subrayó.

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VUE y su éxito: “Previsibilidad y la transparencia”

Finalmente, destacó que desde la implementación de la Ventanilla Única el principal logro es la previsibilidad y la transparencia, ya que el exportador en todo momento constata el estado de su expediente, quién intervino y cuánto tiempo tomó el proceso. Asimismo, resaltó que más del 95% de las gestiones son online y que los trámites presenciales son escasos.