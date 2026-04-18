Lar Paraguay: tres décadas transformando el campo con tecnología y excelencia

El impacto del agronegocio en Paraguay es innegable: representa cerca del 50% del producto interno bruto (PIB).

Dentro de esta gigantesca rueda económica, las empresas dedicadas al acopio, comercialización y servicios técnicos son los engranajes que permiten que la producción no se detenga. Entre estas firmas, LAR Paraguay se destaca con luz propia, celebrando este año tres décadas de presencia ininterrumpida en suelo guaraní.

Lo que comenzó en 1996 como una respuesta a la necesidad de asistencia técnica de productores socios de la cooperativa en Brasil, hoy es una estructura robusta con 24 unidades de acopio distribuidas estratégicamente en cinco departamentos: Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú.

En una charla con ABC Rural, Rogerio Luis Butzen, gerente general de la firma, nos desglosa la fórmula de este éxito que combina tradición cooperativa con una gestión empresarial de vanguardia.

Raíces que nutren el crecimiento

La historia de LAR no es nueva en la región. Nació en 1964 en el Oeste de Paraná, Brasil, como LAR Cooperativa Agroindustrial. “La empresa llega a Paraguay a pedido de los mismos productores que ya eran socios en Brasil y que, al instalarse aquí, necesitaban insumos de calidad y, sobre todo, un mercado seguro para su producción”, explica Butzen.

Esa semilla germina con fuerza. Hoy, LAR Paraguay no solo comercializa insumos, sino que es un actor clave en la exportación de granos, cerrando un círculo virtuoso que beneficia tanto a la empresa como al productor.

Con una fuerza laboral de 450 funcionarios fijos, que llega a los 650 en épocas de zafra, la firma impacta directamente en el bienestar de unas 2.600 personas.

El desafío de 1.200.000 toneladas

La infraestructura de LAR Paraguay es testimonio de su apuesta por el país. Con una capacidad estática de almacenamiento de 460.000 toneladas por zafra, la meta para este año es ambiciosa: mover 1.200.000 toneladas de granos.

“Prevemos acopiar 600.000 toneladas de soja y una cifra similar de maíz, además de unas 50.000 toneladas de trigo”, detalla el directivo. Para mover semejante volumen, la logística es vital. Butzen pone un ejemplo gráfico: “Para enviar 1.000 toneladas de soja a Brasil se requieren 33 camiones. El productor necesita cobrar su dinero apenas entrega el grano, pero nosotros cobramos recién cuando el último camión llega a destino. Ahí es donde la espalda financiera y la eficiencia operativa marcan la diferencia”.

“+5.000 Azul”: superando el promedio nacional

Uno de los pilares de LAR es la innovación técnica. Mientras el promedio nacional de rendimiento de soja en Paraguay ronda los 3.000 kilos por hectárea, los productores que trabajan con LAR han logrado hitos sorprendentes.

“En la última campaña, tuvimos productores que superaron los 6.000 kilos por hectárea”, afirma Butzen con orgullo. Esto es el resultado del proyecto “+5.000 Azul”, una iniciativa que busca que los agricultores alcancen rendimientos superiores mediante la implementación de biotecnología, nutrición de suelos, semillas certificadas y manejos biológicos de última generación. “No es casualidad; es tecnología aplicada al servicio del campo”.

Certificaciones: el sello de la excelencia

La calidad en LAR no es solo un discurso, sino un proceso certificado. La empresa cuenta con cuatro certificaciones internacionales que avalan sus procesos:

- ISO 9001: Estándar para sistemas de gestión de calidad.

- ISO 14001: Gestión ambiental responsable.

- ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo.

- OEA (Operador Económico Autorizado): Otorgado por autoridades aduaneras, garantizando seguridad en la cadena de suministro internacional.

“Buscamos que todos nuestros procesos se realicen con la mayor excelencia posible, lo que nos permite competir en los mercados más exigentes”, señala Butzen.

El respaldo financiero: Sudameris como aliado estratégico

Para manejar operaciones que superan los US$ 400 millones anuales, el acompañamiento bancario es fundamental. En este sentido, Butzen destaca la alianza con Sudameris.

“Sudameris es hoy nuestro principal aliado financiero. Su trabajo es importantísimo, porque nos brinda las condiciones para manejar la compra de insumos a gran escala, realizar adelantos a los productores y gestionar el flujo de caja diario”, comenta. Esta sinergia permite que el productor se enfoque en lo que sabe hacer: producir, mientras la estructura financiera sostiene la comercialización.

Visión a futuro: entre el Chaco y la industrialización

Al mirar hacia el horizonte, LAR Paraguay tiene claro su camino. Si bien en Brasil la cooperativa está expandiendo fuertemente su sector industrial, principalmente en el rubro avícola, en Paraguay el foco actual sigue siendo la comercialización de insumos y el acopio.

Sobre el Chaco paraguayo, Butzen mantiene una mirada cautelosa, pero optimista. “Es una región con un potencial enorme que ya estamos viendo con experiencias de agricultura extensiva.

Sin embargo, el régimen de lluvias sigue siendo el principal desafío. Para que la rueda gire todo el año, la producción debe ser regular, y el Chaco aún debe superar esa barrera climática para ser una zona de desarrollo constante en granos”.

Por ahora, el objetivo es seguir instalando silos donde la demanda del productor lo requiera, asegurando siempre que cada grano acopiado tenga un mercado seguro, principalmente en Brasil, cerrando así un modelo de negocio que ha demostrado ser exitoso por 30 años.

Triple compromiso social

LAR Paraguay es una empresa comprometida en responsabilidad social y empresarial. Cada agosto realiza la campaña “Cosechando Amor”, como padrinos de la Fundación Las Tías, un hogar de niños. “Bajo este sueño hemos logrado construir un edificio con doce departamentos, que albergan a más de 80 niños y niñas, que reciben total atención, cuentan con el apoyo de otras instituciones y el Estado”, cuenta Butzen.

“También tenemos trabajos ambientales de reforestación con eucaliptos con más de 800 hectáreas plantadas y recuperadas, y apoyamos otro proyecto de recuperación de manantiales en diferentes zonas del país”.

A esto, LAR Paraguay suma un día especial para las mujeres, con la participación de más de 800 personas que son parte fundamental del agro en Paraguay.