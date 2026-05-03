Zafriña de soja apunta a 1,4 millones de toneladas y sostiene proyección récord de la campaña

StoneX en su última proyección revela que la campaña sojera del país se encuentra en el tramo final y sin cambios respecto a las estimaciones del mes anterior.

Según su informe de mayo, la zafra principal se mantiene en 10,9 millones de toneladas, sin variaciones, mientras que la proyección para la zafriña continúa en 1,4 millones de toneladas.

En ese escenario, la especialista senior de StoneX Paraguay, Larissa Barboza, mencionó que, de confirmarse estos números, la producción total nacional se ubicaría en torno a 12,29 millones de toneladas, reafirmando un nuevo récord para el país.

Zafriña con lluvias

Barboza indicó que el desempeño de la zafriña estuvo acompañado por condiciones climáticas favorables en las últimas semanas. Las lluvias registradas entre finales de marzo y abril llegaron en un momento clave, sosteniendo el desarrollo de los cultivos y alejando los riesgos que inicialmente generaban preocupación al sector.

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“Aun así, los rindes no superan el potencial esperado y se mantienen dentro de niveles promedio, lo que refuerza la idea de un ciclo más estable que excepcional en esta segunda etapa”, reconoció.

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Mejora en la comercialización

En lo que refiere al aspecto comercial, señaló una recuperación, al ubicarse el basis en Asunción (diferencia entre el precio local de la soja y el valor internacional de referencia) en torno a US$ -40 por tonelada, menor al nivel registrado anteriormente.

“Este comportamiento sugiere una demanda activa por soja paraguaya, respaldada además por márgenes de molienda favorables. Hacia adelante, no se descarta una mejora adicional en los precios relativos si estas condiciones se sostienen”, detalló.

Añadió que el ritmo de comercialización continúa siendo elevado, con más del 70% de la producción ya negociada.

Cambio en el mapa agrícola

Por su parte, el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) presentó un informe que revela el panorama de siembra de soja. El material muestra cambios en el mapa agrícola de Paraguay, con un aumento de cerca de 50.000 hectáreas en la superficie cultivada.

Desglosando el material, el área de soja en la región Oriental se ubicó en 3.683.148 hectáreas, unas 49.302 hectáreas más que en la zafra 2024/25, cuando fue de 3.633.845 hectáreas. Entre los departamentos con mayor repunte en la zafra 2025/26 se encuentran Canindeyú, Amambay y San Pedro.

En contrapartida, el mayor territorio de soja sembrada se concentra en Alto Paraná, con 946.011 hectáreas en esta zafra. Sin embargo, este resultado implicó una disminución de 22.671 hectáreas con relación a la campaña anterior.

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Otro departamento con mayor superficie cultivada fue Itapúa, con 726.519 hectáreas, aunque con una disminución de 67.275 hectáreas frente a la zafra anterior, mientras que Caaguazú alcanzó 456.509 hectáreas, con un aumento de 8.736 hectáreas en comparación con el periodo previo