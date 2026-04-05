Finaliza la cosecha de soja en la región Oriental y Paraguay se encamina a un nuevo récord histórico

La consultora senior de StoneX, Larisa Barboza, analizó el desempeño productivo de la campaña sojera en la región Oriental y Occidental (Chaco).

En el caso de la Oriental, la cosecha del grano está finalizada con una cobertura del 100%.Entre tanto, en el Chaco aún se encuentra en desarrollo, debido a que esa zona tiene un calendario productivo diferente condicionado por los factores climáticos.

Barboza explicó que el análisis del ciclo se centra principalmente en los resultados logrados en la región Oriental, esto a que el 97% de la producción nacional se concentra en esa área productiva.

“A partir de la estimación previa de 10,4 millones de toneladas en marzo, la nueva actualización de abril incorpora un ajuste al alza que eleva la producción de la zafra principal a 10,9 millones de toneladas”, acotó al respecto la profesional.

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Asimismo resaltó que aún resta definir el desempeño de la zafriña, pero en caso de alcanzar 1,4 millones de toneladas, la producción total del país podría llegar a 12,29 millones de toneladas, marcando un nuevo récord histórico para la soja paraguaya.

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“Un ciclo histórico”

La profesional reiteró que las condiciones hídricas en general adecuadas terminaron consolidando un ciclo histórico, que se posiciona como la mayor cosecha principal de soja ya registrada en Paraguay.

Detalló que a nivel regional, se observaron mayores rendimientos en el norte de Alto Paraná, desde Ciudad del Este hacia arriba, así como en Canindeyú. Asimismo la buena productividad se constata también Itapúa, Caaguazú, Guairá, Caazapá, San Pedro, Amambay y Concepción.

En contrapartida, explicó que si bien en Misiones y Paraguarí no se realizaron ajustes, es importante mencionar que el rendimiento ya estaba registrado como superior en relación a otras zonas más delicadas.

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Impactos no se tradujeron en pérdidas significativas

“En un inicio, existían preocupaciones respecto a una posible caída en la productividad, ante condiciones climáticas más cálidas y secas. No obstante, no fueron pérdidas significativas. Las lluvias, aunque irregulares, llegaron en momentos clave y permitieron sostener el potencial productivo”, alegó.

Finalmente dijo, que frente a esa situación los cultivos ya se encontraban en etapas avanzadas de desarrollo cuando se registraron las condiciones más adversas, lo que limitó su impacto sobre los rendimientos finales, aunque sí generó algunos retrasos en el calendario de la zafriña.