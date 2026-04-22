Complejo sojero generó US$ 1.440 millones al cierre del primer trimestre

El sector sojero paraguayo avanza el año con un ritmo de exportación más dinámico. Si bien en febrero el grano mostró el mayor repunte, mientras que los productos industrializados registraron caídas, la muy buena producción en marzo de la soja impulsó los envíos del cereal y sus derivados en el acumulado del primer trimestre.

El último informe de Comercio Exterior de Capeco muestra que, al cierre del tercer mes del año, Paraguay exportó 3.026.075 toneladas de soja en grano, que representa una variación positiva de 814.315 toneladas (37 %), en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron 2.211.760 toneladas.

Este volumen generó un ingreso de divisas de US$ 1.156 millones, es decir, un incremento de US$ 342 millones respecto al mismo periodo del año pasado, que fue de US$ 813 millones.

Productos procesados aumentaron

En lo que respecta al aumento de aceites y pellets, la asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, detalló que se debió al mayor volumen de soja disponible para procesamiento, producto de la muy buena campaña agrícola 2025/2026.

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Así, hasta marzo fueron embarcadas 133.552 toneladas de aceite de soja (19.746 toneladas más) y 459.191 toneladas de harina (100.727 toneladas más). Los envíos de estos derivados generaron US$ 38,9 millones y US$ 28,1 millones, respectivamente.

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Envíos totales suman US$ 1.440 millones

En total, las exportaciones del complejo sojero permitieron un ingreso de divisas de US$ 1.440 millones, frente a los US$ 1.031 millones generados hasta marzo de 2025. Este aumento se explica por el mayor volumen exportado y la mejora en los precios internacionales, explicó Tomassone.

Argentina el principal mercado

En cuanto a los mercados, el 80 % de los envíos tuvo como destino la Argentina, el 10 % a Brasil y el 10 % restante a Arabia Saudita, Estados Unidos, Uruguay y Chile.

Top 10 de empresas

En lo que refiere a las empresas exportadoras, en el boletín del gremio se comprueba que la compañía Bunge tiene una participación del 18 % en los envíos, seguido por Cargill con 16 %, Copagra 10 % y ADM 9 %.

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Además la firma Cofco, 7 %; Francisco Vierci y Agrofértil, 6 %. Le sigue la multinacional LDC con 5 % de incidencia en las colocaciones del rubro, la Cooperativa Colonias Unidas con el 3 % y C. Vale,2 %