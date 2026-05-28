Seguridad Seguros apuesta a proteger la inversión del campo

La compañía buscará acercar al productor agropecuario y a las empresas del rubro distintas soluciones orientadas a la protección de inversiones y al acompañamiento de la actividad productiva.

La feria, que reúne cada año a productores, emprendedores, empresarios y visitantes de diferentes puntos del país y de la región, se ha consolidado como un espacio estratégico para la generación de negocios, el intercambio de conocimientos y la presentación de innovaciones para el desarrollo agroindustrial.

En este contexto, Seguridad Seguros presentará un portafolio de productos diseñados especialmente para responder a las necesidades del sector. Entre las principales propuestas se destacan las coberturas para maquinarias e implementos agrícolas, seguros para ganado y avicultura, además de pólizas integrales para industrias.

El seguro para maquinarias agrícolas está enfocado en equipos como tractores, sembradoras y cosechadoras, brindando cobertura mediante responsabilidad civil y protección frente a daños materiales totales o parciales. La empresa señaló que este tipo de herramientas se convierte en un respaldo importante para productores que realizan inversiones significativas en equipamientos esenciales para su trabajo diario.

Asimismo, ofrecerá seguros destinados al sector pecuario y avícola, con coberturas ante situaciones como accidentes, transporte, granizo y muerte de animales, con opciones de inversión adaptadas a distintas necesidades.

En el área industrial, la firma también pondrá énfasis en el seguro de Todo Riesgo Operativo, una solución que contempla protección ante robo de equipos y mercaderías, incendios, explosiones, fenómenos climáticos y otros daños que puedan afectar el patrimonio empresarial.

Desde la compañía destacaron que la participación en la feria representa una oportunidad para estrechar vínculos con clientes y aliados estratégicos. Además, durante el evento realizarán una actividad junto a la Corredora del Banco GNB, entregando semillas de hortalizas a los visitantes para promover iniciativas relacionadas con el desarrollo y la producción sostenible.