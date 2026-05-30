Avicultura: de 10 a 40 kilos per cápita en una década y con mercados en cinco continentes

Situación actual y crecimiento

Carne de ave: Se ha consolidado como la carne de mayor consumo y preferencia nacional debido a su alta calidad proteica y precio accesible frente a la carne vacuna. La producción de carne registra crecimientos interanuales cercanos al 10%.

Detrás de ese número hay un sector que no paró de crecer.

Los datos que marcan la escala

Paraguay opera con 260 granjas avícolas activas y produce anualmente cerca de 789 millones de huevos y más de 12.000 toneladas métricas de carne de ave. El sector emplea de forma directa a más de 10.000 personas, la mayoría en zonas rurales. La producción de carne registra crecimientos interanuales cercanos al 10%.

El consumo de huevos también empuja: cada habitante consume en promedio 220 unidades por año, con una producción diaria de entre 4 y 6 millones de unidades para abastecer el mercado interno. En el mostrador, una plancha ronda entre Gs. 27.000 y Gs. 35.000 según tamaño y punto de venta.

Una de las granjas incursionó en la producción de huevo en polvo, pasando por el proceso de pasteurización y secado, comercializando a panaderías, confiterías y particulares, especial para los omelets.

La explicación es simple: proteína accesible, versátil y de alto valor nutricional frente a cortes de carne cada vez más costosos.

Exportaciones con destinos premium

El crecimiento no es solo interno. Las exportaciones de carne aviar paraguaya llegaron a 15 naciones, incluyendo mercados de alta exigencia como Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Singapur. El volumen superó las 12.000 toneladas anuales, con un crecimiento superior al 50% en los últimos años.

Esos destinos no son casualidad. Implican cumplir estándares sanitarios rigurosos y una cadena de frío sin fisuras, lo que habla de la madurez técnica que viene alcanzando el sector.

Inversión extranjera y desafíos reales

El dinamismo del rubro atrae proyectos de gran escala desde Brasil y España, con inversiones orientadas a la integración de la cadena: desde la cría hasta la exportación. La apuesta es clara: consolidar a Paraguay como proveedor global de proteína aviar.

Pero el camino tiene obstáculos. El estrés térmico en verano, los altos costos logísticos y la vulnerabilidad ante el contrabando regional siguen siendo los frentes que los productores nucleados en Avipar —gremio fundado en 1964 con 17 socios activos— deben enfrentar campaña tras campaña.

Por Rolando Mariotti

Oficial de Cuentas Banca Corporativa Sector Ganadería Sudameris