Carne bovina y ganado en pie: Paraguay obtiene estatus de “país elegible” para Turquía

A inicios de este 2026, la misión técnica proveniente de Turquía evaluó el sistema sanitario y productivo de Paraguay. Los técnicos visitaron establecimientos ganaderos, frigoríficos habilitados para exportación, regiones sanitarias y oficinas de la Fundación de Servicios de Salud Animal (Fundassa), entre otros puntos, según informó en su momento el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Tras el extenso proceso realizado para obtener el visto bueno de ese mercado, el Senacsa informó que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la República de Turquía comunicó oficialmente la aprobación de Paraguay como país elegible para la exportación de carne bovina y bovinos en pie hacia el mercado turco.

Avance para la diversificación de mercados y visita en agosto

De acuerdo con el servicio veterinario paraguayo, este paso constituye un avance fundamental para la apertura y diversificación de los destinos de los productos pecuarios nacionales.

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“Como resultado de los intercambios en el marco de las reuniones del Comité Conjunto Económico y Comercial (JETCO), las autoridades sanitarias turcas realizarán en agosto una visita de evaluación y verificación a establecimientos frigoríficos paraguayos”, añadieron desde la institución, en relación con el próximo paso a desarrollar con esa nación.

Culminar el proceso en el segundo semestre

Asimismo, se destaca que las instituciones técnicas de ambos países coincidieron en la importancia de culminar este proceso durante el segundo semestre del año e iniciar las exportaciones de carne bovina a ese mercado, fortaleciendo, según el Senacsa, las relaciones comerciales y la cooperación sanitaria entre Paraguay y Turquía.

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“Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Senacsa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República del Paraguay en Turquía, cuya gestión fue decisiva en el proceso de habilitación sanitaria”, destacaron.

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Exigían la identificación animal

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, señaló que desde 2019 se viene trabajando con las autoridades turcas, que en su momento habían solicitado, entre otros puntos, la identificación animal obligatoria, sistema que fue implementado oficialmente en el rodeo vacuno paraguayo en 2024.

De acuerdo con algunos informes, el país euroasiático abre una oportunidad importante, ya que, según las cifras, importa alrededor de US$ 600 millones en carne bovina al año, además de ser un gran comprador de animales en pie.