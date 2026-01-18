Senacsa destaca impulso para la carne paraguaya tras acuerdo Mercosur-UE

Los estándares sanitarios del país y la reducción de la Cuota Hilton podrían mejorar el posicionamiento de la carne paraguaya tras la firma del acuerdo. Así lo afirmó ayer José Carlos Martín, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Además, señaló que el alcance estratégico del acuerdo recientemente firmado representa una ventana estratégica para fortalecer el posicionamiento comercial en uno de los “mercados más importantes y exigentes del mundo”.

En referencia a la necesidad de consolidar estándares comunes que respalden el acceso y la permanencia en el mercado europeo, añadió que desafía a trabajar articuladamente entre los sectores público y privado, abordando de manera integral los aspectos clave del proceso de producción pecuaria.

“En ese proceso, el rol de las decisiones técnicas adquiere un peso determinante. El camino para aprovechar plenamente el acuerdo debe apoyarse en criterios objetivos y verificables, apuntó.

Así también el presidente del ente sanitario, aseguró que la toma de decisiones técnicas, con un enfoque basado en la ciencia, el comercio y la gestión de riesgos, resulta fundamental para alcanzar los más altos estándares de sanidad animal, inocuidad de los alimentos y protección de la salud pública.

Fortalecer posicionamiento

Para Martin Camperchioli, Paraguay cuenta con una oportunidad concreta para seguir fortaleciendo su posicionamiento, debido a que este entendimiento se da en un contexto internacional donde los consumidores demandan cada vez mayores garantías sobre el origen, la calidad y la seguridad de los alimentos.

“En un contexto global donde el consumidor es cada vez más exigente, Paraguay tiene la oportunidad de consolidar su reputación como proveedor confiable de carnes de alta calidad en el mercado europeo”, destacó.

Más posibilidades en un mercado amplio consumo

Según indicó, el mercado europeo es uno de los “más importantes del mundo” con un potencial de 450 millones de consumidores distribuidos en 27 países miembros.

El ingreso per cápita promedio en la Unión Europea ronda entre los US$ 34.000 y US$ 38.000, lo que garantiza una demanda sostenida por proteínas de alta calidad.

Beneficios

En lo que refiere a beneficios inmediatos para el sector cárnico paraguayos es la disminución de costos.

“Actualmente, para entrar a Europa fuera de cuotas especiales, se pagan aranceles cercanos al 38% Con el nuevo acuerdo la reducción gradual hasta el 7,5% y la eliminación del arancel en la Cuota Hilton (del 20% al O%), permitirán que lo carme paraguaya compita por precio en las góndolas europeas sin sacrificar margen de ganancia.

“La eliminación del arancel del 20% en la Cuota Hilton permitirá al sector cárnico paraguayo exportar cortes de altísimo valor de forma más competitiva. En 2025 nuestro país exportó 6.314 toneladas por más de 50,4 millones de dólares americanos. A partir de este acuerdo, aspira a captar al menos el 25% de la cuota regional de 99.000 toneladas, la que representaría unas 24.750 toneladas anuales con aranceles reducidos”, cerró.