Soja: de la gran producción a refinar la estrategia financiera

El campo paraguayo acaba de escribir su mejor relato productivo. La soja 2025/2026 dejó números que hace tres años eran impensables: entre 12,29 y 12,50 millones de toneladas, un récord absoluto que contrasta con los 4,3 millones cosechados en 2021/2022, cuando la sequía devastó más del 60% de la zafra.

Pero la abundancia tiene su trampa. Con el dólar bajo, fletes presionados y costos de insumos que no ceden, la campaña 2026/2027 ya arrancó en las planillas financieras, mucho antes de que el primer grano toque el suelo en septiembre.

“Aunque parezca muy lejos la época de siembra, la soja sigue siendo el cultivo de mayor influencia en el agro paraguayo. Hoy se encuentra en una encrucijada marcada por la abundancia productiva y una fuerte presión sobre la rentabilidad financiera”, advierte Federico Morixe, consultor internacional y profesor en Gestión de Riesgo.

Detrás del récord: tres factores que cambiaron el mapa

El salto productivo de casi 200% desde la gran sequía no fue casualidad. Tres fuerzas estructurales explican la transformación.

Primero, las ventanas hídricas ideales. La campaña que cerró no registró estrés hídrico ni térmico en las fases críticas de floración y llenado de grano, lo que permitió maximizar el potencial genético de las variedades sembradas.

Segundo, la consolidación del Chaco como zona productiva real. Con lotes que reportaron rindes de entre 3.800 y 4.000 kg/ha, la región Occidental dejó de ser promesa para convertirse en volumen concreto que estabiliza el stock nacional.

Tercero, la tecnología. El uso masivo de variedades biotecnológicas adaptadas al calor extremo, combinado con siembra directa y agricultura de precisión, elevó el piso de rendimiento en las zonas tradicionales de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú.

El cash flow: el verdadero campo de batalla

El escenario productivo excepcional no borra un problema estructural: los márgenes se achican. El tipo de cambio desfavorable comprime el ingreso en guaraníes, mientras los costos fijos, combustible, mano de obra, maquinaria, no bajan.

En ese contexto, Morixe plantea una matriz de herramientas financieras que el productor profesional ya no puede ignorar.

Opciones Put: el seguro de precio real. Muchos productores asocian la palabra “seguro” solo a las pólizas climáticas. Error costoso. Al comprar una opción Put en la Bolsa de Chicago, el agricultor paga una prima para adquirir el derecho —no la obligación— de vender su soja a un precio determinado. Si el mercado cae, ejerce la opción y se protege. Si el precio sube, deja vencer la opción, pierde solo la prima y vende el grano físico al mejor precio disponible. Flexibilidad total frente a la volatilidad.

Contratos forward: comprometer lo justo. Los forwards obligan a la entrega física del grano a multinacionales o cooperativas. La estrategia recomendada es comprometer entre 30% y 50% de la producción estimada cuando el mercado ofrezca precios que cubran holgadamente el costo de producción. Sirve para calzar costos de insumos, pero debe combinarse con opciones financieras para no quedar atado ante un rally inesperado o un año de bajos rendimientos.

Warrant: no malvender por falta de caja. Si al momento de la cosecha el precio internacional está deprimido, el warrant es el salvavidas. El productor deposita la soja en un silo autorizado, recibe un certificado y lo usa como garantía para obtener crédito bancario a tasas competitivas. Gana tiempo para esperar mejores precios sin sacrificar liquidez operativa.

La trampa de los “fierros” grandes

Uno de los errores más comunes, y los más silenciosos, del sector es medir el éxito por el tamaño de los activos visibles. La cosechadora más imponente, el tractor de mayor potencia o la camioneta del año no son indicadores de rentabilidad; muchas veces son su enemigo.

En la campaña 2026/2027, bajo presión cambiaria y costos rígidos, la métrica que garantiza la supervivencia del negocio es una sola: la rentabilidad sobre el capital invertido. No el volumen bruto facturado, no el tamaño del parque de maquinaria.

El sobredimensionamiento de equipos genera una carga financiera oculta: amortizaciones aceleradas, altos costos de mantenimiento y deudas en dólares. Si para pagar la cuota de la nueva cosechadora el productor necesita cosechar 3.200 kg/ha de forma obligatoria, su negocio queda expuesto ante cualquier variación climática o de precios. El campo se financia con márgenes, no con estatus.

Tres escenarios para planificar la campaña

Morixe plantea un mapa de probabilidades para el ciclo 2026/2027.

Escenario optimista proyecta producción de 12,8 a 13,2 millones de toneladas con clima favorable y precios estables o al alza en Asia. La recomendación: invertir en mejora estructural de suelos y capacidad de almacenamiento propia para ganar poder de negociación.

Escenario base (el más probable) sitúa la producción entre 11 y 12 millones de toneladas con rentabilidad estrecha. El éxito depende exclusivamente del control de costos por hectárea. La clave: fijar pisos de precio con opciones Put para el 40% de la cosecha y frenar renovaciones innecesarias de flota.

Escenario crítico contempla producción por debajo de 9 millones de toneladas o precios de venta inferiores al costo. El plan de emergencia pasa por activar seguros agrícolas, ejecutar coberturas de futuros contratadas y refinanciar deudas usando warrant sobre saldos guardados.

Alcanzar 13 millones de toneladas no debe ser la obsesión ni opacar la meta real del negocio: la rentabilidad líquida. En la campaña 2026/2027, la diferencia entre el éxito y el fracaso financiero se jugará menos en el manejo del tractor y mucho más en el uso inteligente de los instrumentos de cobertura y en la disciplina de mantener una estructura de costos liviana. El productor que llegue a septiembre con esa ecuación resuelta ya ganó la mitad de la campaña.