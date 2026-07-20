Foro Mercosur de la Carne plantea una distribución equitativa de las cuotas del acuerdo con la UE

Siguen surgiendo planteamientos sobre una mayor equidad en las cuotas cárnicas con destino a la Unión Europea. Mario Balmelli, en su carácter de presidente del Foro Mercosur de la Carne (FMC), presentó una nota de promoción a representantes del gremio regional con el propósito de impulsar una posición común respecto a la distribución de las cuotas de acceso a mercados obtenidas en el marco de los acuerdos comerciales.

En una nota difundida, el también presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó que el acuerdo comercial constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la producción pecuaria regional.

Distribución equilibrada de los cuotas

“En consecuencia, los beneficios derivados de dichos acuerdos deben distribuirse de manera equilibrada, equitativa, transparente y justa entre los Estados Parte, siendo las cuotas un patrimonio negociado por el bloque como tal”, solicitó.

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El ruralista añadió que los textos fundacionales del Mercosur establecen que el proceso de integración debe desarrollarse sobre los principios de gradualidad, flexibilidad, equilibrio y reciprocidad de derechos y obligaciones.

Además, señaló que estos principios deben proyectarse sobre la distribución interna de las oportunidades comerciales alcanzadas por el bloque, de manera que todos los países miembros puedan participar efectivamente de los beneficios de la integración.

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Distribución coherente de cuotas

Balmelli también exhortó a las instituciones miembros del Foro a impulsar mecanismos de distribución de cuotas sustentados en criterios objetivos y transparentes; equilibrados, equitativos y justos entre los Estados Parte; sensibles a las asimetrías existentes y, por último, coherentes con los principios establecidos en los textos fundacionales del Mercosur.

“Una distribución equitativa fortalecerá la confianza entre los países miembros, consolidará la institucionalidad del Mercosur y garantizará que los beneficios alcanzados por el bloque sean compartidos por todos los Estados Parte”, resaltó el titular del FMC.

Finalmente, confió en el compromiso de todos los integrantes del Foro con estos principios, los invitó a acompañar este planteamiento y a promoverlo ante las autoridades competentes de sus respectivos países.

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Postura del Gobierno paraguayo sobre las cuotas

Durante la última cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, el Gobierno reafirmó su postura de que las cuotas de exportación previstas en el acuerdo Mercosur-UE deben distribuirse en partes iguales entre los países del bloque sudamericano. Sostiene que aceptar un reparto menor limitaría el crecimiento de Paraguay.