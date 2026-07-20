ABC Rural
20 de julio de 2026 a la - 19:32

Foro Mercosur de la Carne plantea una distribución equitativa de las cuotas del acuerdo con la UE

Carne
Con la apertura de nuevos mercados Paraguay aumentó la exportación de carne.

El presidente del Foro Mercosur de la Carne, Mario Balmelli planteó una posición común para que las cuotas de exportación obtenidas en el acuerdo Mercosur-UE sean distribuidas de manera “equilibrada y transparente” entre los países del bloque.

Por ABC Color

Siguen surgiendo planteamientos sobre una mayor equidad en las cuotas cárnicas con destino a la Unión Europea. Mario Balmelli, en su carácter de presidente del Foro Mercosur de la Carne (FMC), presentó una nota de promoción a representantes del gremio regional con el propósito de impulsar una posición común respecto a la distribución de las cuotas de acceso a mercados obtenidas en el marco de los acuerdos comerciales.

En una nota difundida, el también presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó que el acuerdo comercial constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la producción pecuaria regional.

Distribución equilibrada de los cuotas

“En consecuencia, los beneficios derivados de dichos acuerdos deben distribuirse de manera equilibrada, equitativa, transparente y justa entre los Estados Parte, siendo las cuotas un patrimonio negociado por el bloque como tal”, solicitó.

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El ruralista añadió que los textos fundacionales del Mercosur establecen que el proceso de integración debe desarrollarse sobre los principios de gradualidad, flexibilidad, equilibrio y reciprocidad de derechos y obligaciones.

La Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), que agrupa a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados partes, junto con la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, se lleva a cabo entre el 29 y el 30 de junio en Luque-CONMEBOL, Paraguay
En la Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), el presidente Santiago Peña pidió una distribución equitativa de la cuota de exportación con destino al Mercosur.

Además, señaló que estos principios deben proyectarse sobre la distribución interna de las oportunidades comerciales alcanzadas por el bloque, de manera que todos los países miembros puedan participar efectivamente de los beneficios de la integración.

Distribución coherente de cuotas

Balmelli también exhortó a las instituciones miembros del Foro a impulsar mecanismos de distribución de cuotas sustentados en criterios objetivos y transparentes; equilibrados, equitativos y justos entre los Estados Parte; sensibles a las asimetrías existentes y, por último, coherentes con los principios establecidos en los textos fundacionales del Mercosur.

“Una distribución equitativa fortalecerá la confianza entre los países miembros, consolidará la institucionalidad del Mercosur y garantizará que los beneficios alcanzados por el bloque sean compartidos por todos los Estados Parte”, resaltó el titular del FMC.

Finalmente, confió en el compromiso de todos los integrantes del Foro con estos principios, los invitó a acompañar este planteamiento y a promoverlo ante las autoridades competentes de sus respectivos países.

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Postura del Gobierno paraguayo sobre las cuotas

Durante la última cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, el Gobierno reafirmó su postura de que las cuotas de exportación previstas en el acuerdo Mercosur-UE deben distribuirse en partes iguales entre los países del bloque sudamericano. Sostiene que aceptar un reparto menor limitaría el crecimiento de Paraguay.