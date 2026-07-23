¿Pueden los drones de Taiwán potenciar el agro y la exportación de Paraguay?

En el principal centro de estudios estratégicos de Taiwán, el Instituto de Investigación de Seguridad Nacional (INDSR, por sus siglas en inglés), un grupo de periodistas paraguayos invitado por la Embajada de Taiwán en Paraguay participó esta semana de un encuentro para analizar el escenario geopolítico y económico, así como las perspectivas de cooperación entre ambos países.

Fue un encuentro principalmente de análisis geopolítico, pero también económico. En ese sentido, el Dr. Tzu-Yun Sun, director del INDSR, lideró una mesa de expertos compuesta por los doctores Shan-Son Kung, Willian Chih-tang Chung, Tsung Han Wu y Charles CJ Wang, quienes coincidieron en que la relación con Paraguay atraviesa un momento de maduración hacia la alta tecnología.

Precisamente, el Dr. Tzu-Yun Sun hizo referencia a la hoja de ruta económica, centrada en una herramienta que promete revolucionar el campo paraguayo: los drones.

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Drones “Made in Paraguay”

Primeramente, la propuesta de Taiwán es transferir conocimientos para una producción conjunta en mercado paraguayo (es decir, no se trata de que Paraguay le compre equipos).

Según explicó Sun, Paraguay posee una ventaja territorial inmensa que Taiwán busca potenciar. “El territorio de Paraguay es 15 o 16 veces más grande que el de Taiwán. Podemos cooperar para que los equipos no tripulados (drones) se utilicen en la agricultura u otros usos productivos“, afirmó el director.

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De concretarse ese proyecto, el beneficio sería para ambos países y se aprovecharía el escenario global. Es que, debido a las tensiones geopolíticas, los productos tecnológicos de China Continental enfrentan barreras crecientes en Occidente, de acuerdo con lo señalado.

Sun fue tajante al respecto. "Los drones hechos en China no pueden venderse a Estados Unidos, pero los fabricados en cooperación con Taiwán pueden venderse a todo el mundo, incluido Estados Unidos“, afirmó. Este modelo de maquila tecnológica permitiría a Paraguay entrar en la cadena de suministro global, aprovechando sus ”beneficios de bajos aranceles para realizar inversiones industriales“.

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Agroganadería y expectativa de mayor competitividad

Para el INDSR, el sector agropecuario paraguayo es el socio ideal para estas innovaciones. Taiwán ya ha implementado con éxito drones agrícolas en el sudeste asiático y busca replicar el modelo en Sudamérica, contó el Dr. Sun.

Señaló que, dado que Paraguay ya es considerado la "segunda potencia económica en Sudamérica" con un crecimiento proyectado importante, la tecnología es el siguiente paso lógico.

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“Como su país es un país que ha tenido muchos logros en el campo agrícola y también de todas estas industrias... podemos fortalecerlo en el campo tecnológico y de comunicación, sería muy beneficioso para ambos lados“, destacó Sun, añadiendo que la meta es dotar al agro y la ganadería de una ”función más industrial y económica“.

Taiwán destaca la energía verde e Inteligencia Artificial

Pero más allá de los drones, el director del INDSR visualiza a Paraguay como un centro tecnológico regional. Al respecto, destacó que el país tiene un recurso “que el mundo envidia”: la energía limpia. “Paraguay es uno de los pocos países que puede depender solamente de la energía verde“, mencionó Sun, sugiriendo que esta base energética es fundamental para desarrollar una industria de Inteligencia Artificial (IA) y sistemas informáticos que conviertan a Paraguay en una "capital de la inteligencia artificial“.

La cooperación también se extendería al procesamiento de alimentos, donde Taiwán ve una oportunidad de oro para aplicar sus "facilidades para el campo informático" y mejorar la eficiencia de la producción local.

¿Cómo se podrían usar los drones en el agro?

No obstante, para el Paraguay, el uso de drones aún es un fenómeno poco conocido. Entonces, ¿cómo se podría usar esa tecnología en la producción agrícola?

La revista CommonWealth Magazine, uno de los medios económicos más importantes de Taiwán, publicó al respecto. Dijo que actualmente cerca del 80% de los cultivos taiwaneses reciben aplicaciones de pesticidas mediante drones. El cambio respondió principalmente a dos problemas: el envejecimiento de la población rural y la escasez de mano de obra agrícola.

El reportaje explicó que los drones no solo reducen el trabajo físico del productor, sino que además disminuyen el consumo de agroquímicos y permiten aplicaciones mucho más precisas. Incluso mencionó que surgió una nueva profesión: pilotos certificados de drones agrícolas.

Específicamente, de acuerdo con la fuente, se usa principalmente en la pulverización de pesticidas (es el uso más extendido). Los drones vuelan sobre el cultivo siguiendo rutas programadas por GPS y aplican pesticidas únicamente sobre el área necesaria.

Asimismo, en la aplicación de fertilizantes. Según lo explicado, muchos equipos permiten cambiar el tanque de pesticidas por uno de fertilizantes granulados o líquidos. Además, se está usando para el monitoreo de cultivos, ya que como pueden llevar cámaras, tienen la capacidad de detectar enfermedades,identificar zonas con estrés hídrico, medir crecimiento, entre otras funciones.

La ganadería también puede usar estos equipos

En el caso de la ganadería, de acuerdo con otras publicaciones de medios taiwaneses, la lógica tecnológica es la misma: los drones son una plataforma para recolectar datos y automatizar tareas.

Por ejemplo, se los puede usar para localizar rodeos en grandes extensiones, pues un dron puede recorrer en pocos minutos áreas que a caballo o en camioneta llevarían mucho más tiempo.

Asimismo, para detectar animales enfermos. Como pueden incorporar cámaras térmicas, estos equipos permiten identificar animales cuya temperatura corporal está por encima de lo normal, lo que a su vez puede ser un indicador temprano de enfermedades o procesos inflamatorios.

Controlar el estado corporal del ganado es otra función. Con cámaras de alta resolución y algoritmos de IA, los drones permiten estimar la condición corporal, peso aproximado, crecimiento, comportamiento del rodeo.

Paraguay y Taiwán: Un proyecto de “ganar-ganar”

De acuerdo con lo señalado por el Dr. Sun, con este tipo de intercambio de conocimientos, Taiwán busca que Paraguay fortalezca su capacidad tecnológica y consolide una mayor resiliencia en sectores estratégicos, además de su tradicional rol como productor de alimentos.

Pero además del uso local en el mercado paraguayo, si empresas taiwanesas se instalan en Paraguay aprovechando sus bajos impuestos y regímenes como la Maquila, podrían exportar drones al Mercosur o a cualquier país del continente amerciano. En ese sentido, según lo puntualizado, Paraguay tiene una ubicación estratégica, que junto con otros atractivos, podría derivar en un proyecto con resultado de ganar-ganar.