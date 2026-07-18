Economista destaca buen ritmo del PIB, pero advierte desafíos por el rápido crecimiento del crédito de consumo

De acuerdo con los recientes reportes publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP), todo indica que a nivel macro, por lo menos estaremos cerrando otro muy buen año económico. El nivel de la actividad económica viene creciendo incluso por encima de lo esperado, por lo que la banca matriz revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía desde 4,2% a 4,5% para el presente año.

En base a estos datos oficiales, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira opinó durante el programa Enfoque Económico de ABC Cardinal que efectivamente este primer semestre del 2026 se registraron números muy buenos, sobre todo en el rubro agrícola con un récord en producción de soja llegando a 12 millones de toneladas, frente a 10 millones de toneladas del año pasado, y los precios también fueron más elevados.

Un mejor desempeño en el sector agrícola, lo que genera normalmente, según detalló Ferreira, es un impacto positivo en todo lo relacionado a transporte de mercaderías, logística y otros sectores similares.

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Un sector industrial bien dinámico

Detalló además que detrás del sector agrícola también se vio un sector industrial bastante activo en este primer semestre, sobre todo el de agroindustria (producción de aceites, etanol, biodiésel). No obstante, se han visto retracciones en el rubro de carne por la caída de la faena. Según detalló el economista, esta merma del faenamiento tiene que ver con los malos precios pagados anteriormente y la sequía que hizo que se venda de más en un momento y finalmente redujo el hato ganadero. “De momento estamos teniendo una caída en la actividad ganadera”, señaló.

Por otro lado, precisó que hay una industria no agropecuaria, gran parte concentrado en el sector maquilador que está registrando una buena dinámica. Ahora con las complicaciones que Brasil tiene con EE.UU. que impuso aranceles más elevados al país vecino, indicó que Paraguay presenta esa posibilidad de vender a EE.UU. sin complicaciones, pero lamentó que el dólar no ayuda mucho en ese sentido, ya que con el cambio actual entra menos guaraníes.

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Con respecto al sector de la construcción indicó que sigue siendo un rubro importante en la economía, pero que tropieza con algunas dificultades tanto en obras privadas, como públicas debido al atraso en pago a las constructoras y la limitación fiscal que tiene el Gobierno para nuevas inversiones.

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Desaceleración del sector servicios

Según Ferreira, uno de los sectores que hicieron crecer mucho el año pasado fue el desempeño del sector comercial y de los servicios, relacionado con el ingreso de turistas de compras, sobre todo del lado argentino. Aunque siguen ingresando este año, el flujo es mucho menor debido justamente al efecto cambiario, y un guaraní más apreciado que hace que pierdan incentivo para comprar en Paraguay.

“A pesar de que hay un crecimiento en la economía, ese nivel de actividad es menor que el año pasado, ya que el costo de vida de la gente es superior y de producción de las empresas también”, refirió Ferreira.

Fuerte crecimiento del crédito de consumo

El economista detalló que si bien la economía crece, el costo de vida de la gente se incrementa por lo que se está notando un fuerte incremento del crédito de consumo, por encima del 30% y del tarjeteo incluso mayor. Añadió que esta relación explica que los ciudadanos en la media se están endeudando para consumo básico o corriente.

Según explicó, el crecimiento normal del crédito debería ser el crecimiento del PIB +inflación, que a los números actuales serían: 4,5% (PIB) +2,3% (inflación anual) = 6,8%. “Bajo esta misma razón, debería también crecer la recaudación tributaria y los créditos, situación que no se está reflejando en la actualidad”, afirmó.

El economista indicó que este es un tema que debe ser abordado con seriedad y en ese sentido, indicó que las explicaciones “muy sesgadas y sin fundamentos” del BCP tratando de justificar el aumento, no condice mucho con lo que se nota en el día a día de la gente.

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Prestar atención a la observación del FMI sobre el consumo

Sin embargo, sugirió prestar mucha atención a la observación realizada recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, en su informe de conclusión de misión anual, habló muy claramente sobre su preocupación por este tema.

“Cuando un organismo multilateral te marca estas cosas, tenés que empezar a ver la situación con más detenimiento. Nosotros venimos alertando de esta situación (crecimiento del tarjeteo) desde hace tiempo y es un problema serio ya que el nivel de endeudamiento de las personas y empresas, a medida que avanzan más, puede repercutir en muchas cosas como la capacidad de pago y calidad de vida de las personas” apuntó.