Guiso de confraternidad Sudameris - Senepol en la Expo

Como parte de su participación en la 43ª edición de la Expo Mariano Roque Alonso, el Banco Sudameris acompañó el tradicional Guiso de Confraternidad, organizado por la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol. La actividad congregó a directivos de la asociación, productores, clientes, aliados estratégicos e invitados especiales, en una jornada destinada a fortalecer las relaciones entre los distintos actores de la cadena ganadera.

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La iniciativa forma parte del acompañamiento permanente que la entidad financiera brinda al sector agropecuario, promoviendo espacios de intercambio y acercamiento con los principales protagonistas de una de las actividades económicas más importantes del país.

Compromiso con la producción

Juan Molinas, representante de Sudameris Rural, destacó que el banco mantiene desde hace varios años una estrecha relación con la raza Senepol y valoró la oportunidad de compartir con productores de distintos puntos del país.

“Es un gusto estar una vez más en el tradicional Guiso de Confraternidad Senepol representando al Banco Sudameris, un aliado de la raza desde hace varios años. Es una satisfacción compartir con productores, amigos y no solo con criadores de Senepol, sino con representantes de distintas razas y sectores de la producción”, expresó.

Molinas afirmó que el agro y la ganadería constituyen uno de los pilares estratégicos para la institución financiera, motivo por el cual el banco continúa fortaleciendo su presencia en los principales eventos del calendario pecuario nacional.

Presencia en las principales actividades

Durante la Expo, el equipo comercial de Sudameris Rural acompaña las diferentes actividades organizadas por las asociaciones de criadores, brindando atención personalizada a clientes y potenciales usuarios de sus servicios.

Además del evento organizado por Senepol, la entidad participa activamente en las jornadas impulsadas por otras razas, entre ellas Angus y Nelore, reafirmando su cercanía con todo el sector ganadero.

Molinas señaló que la propuesta de Sudameris va más allá del financiamiento, apostando por relaciones de largo plazo con los productores y ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades del campo.

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“Estamos abiertos a generar nuevos negocios, a compartir con los productores y a acercarnos a quienes todavía no trabajan con nosotros. Queremos seguir ofreciendo las herramientas financieras que sabemos desarrollar y que contribuyen al crecimiento del sector”, expresó.

Con su presencia en la Expo Mariano Roque Alonso, Sudameris vuelve a ratificar su compromiso con el desarrollo de la ganadería paraguaya, acompañando a las asociaciones de criadores y respaldando a los productores con soluciones financieras orientadas a impulsar el crecimiento sostenible del agro nacional.