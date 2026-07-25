Nelore, Angus y Senepol convirtieron a Paraguay en potencia ganadera

La raza Nelore llegó en 1925 y hoy es la que más se faena en Paraguay; la Angus lleva 46 años adaptándose al calor y está presente en el 60% del rebaño que va a faena, y la Senepol cumple 30 años y celebra dos décadas como asociación de criadores.

Los tres presidentes coinciden en un diagnóstico: la genética paraguaya ya no solo sirve puertas adentro y el trabajo conjunto con Sudameris se consolida como el motor financiero detrás de cada salto reproductivo, desde la compra de reproductores hasta la transferencia de embriones.

Nelore

El biotipo paraguayo en la mira de seis países

La raza llegó a Paraguay en 1925 y hoy es la base de la ganadería nacional: es la que más se faena. En la Expo Paraguay 2026, unas 30 personas de Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, México, Ecuadro y Guatemala se acercaron a ver el biotipo desarrollado por más de 20 años de trabajo técnico, y piden exportar pajuelas y embriones.

En las pistas de la Expo Paraguay 2026, Nelore volvió a ser protagonista, pero esta vez con un condimento extra: visitantes de siete países recorrieron las instalaciones de la muestra para conocer de cerca un biotipo que se gestó puertas adentro. “En cada rincón del Paraguay hay un nelore”, resume Luis Soljancic, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore.

Una raza que se adaptó sin perder producción

La raza Nelore llegó a Sudamérica a inicios del siglo XIX y a Paraguay en 1925 de la mano de Federico Ferreira. Su condición de bos indicus le dio rusticidad y adaptación a todo el territorio nacional, sin resignar precocidad, fertilidad ni habilidad materna. Suma resistencia a hectoparásitos y buena conversión alimenticia, incluso en las zonas más exigentes. “Es una raza demasiado completa”, sintetiza Soljancic.

Dos décadas para definir el biotipo ideal

Detrás del animal que hoy se ve en los remates hay más de 20 años de trabajo de la Comisión Técnica de la Asociación, que trazó una hoja de ruta hacia un biotipo moderado, carnicero y precoz. Los productores invirtieron en genética siguiendo ese rumbo. No existe un número oficial de animales nelores en el país, pero sí la certeza de que es la raza que más se faena.

La genética paraguaya cruza fronteras

La Expo Paraguay 2026 recibió a 30 personas de Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, México, Ecuador y Guatemala, sorprendidas por la precocidad del biotipo nacional. Piden pajuelas y embriones para llevar esa genética a sus países. “Esa genética que trabajamos juntos hoy va a estar a nivel regional difundida en gran parte del mundo”, celebra Soljancic.

Marmoreo y números que respaldan la calidad

La Asociación acumula más de 23 años de estudios de ultrasonografía, que confirmaron marmoreo en la carne nelore, junto a un diámetro de ojo de bife destacado y buen espesor de grasa dorsal. Animales de 16 a 20 meses superan los 550 kilos con una calidad de carne excepcional. “La raza Nelore es tan plástica que te da todo lo que uno necesita”, afirma el titular.

Rentabilidad, la meta que falta difundir

El objetivo de la Asociación es que el biotipo moderno llegue a todos los productores, no solo a una porción reducida, a través de programas de mejoramiento genético, nutrición y manejo. “Somos apasionados, vivimos de esto, pero también tiene que ir acompañado de una buena rentabilidad, y es eso lo que te da el nelore”, sostiene Soljancic.

En ese camino, la Asociación destaca el respaldo de Sudameris a los socios en genética, transferencia de embriones e infraestructura, un acompañamiento que, según Soljancic, “estuvo presente siempre”, incluso en los momentos difíciles del sector.

Angus

La raza que domó el calor, lidera en genética y abre mercados

En 46 años, la raza Angus pasó de sufrir los calores tropicales a estar presente en el 60% del rebaño nacional que va a faena. Desde 2015, la bonificación del programa de Carne Certificada Angus escaló de 1,5% a 6%, y la raza abre la puerta a 15 mercados internacionales.

En los pabellones de la Expo Paraguay, entre productores y compradores que recorren los corrales, los ejemplares angus vuelven a robar las miradas. No es casualidad: detrás de ese pelaje oscuro y esa estructura compacta hay 46 años de trabajo de la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, que convirtieron a una raza vulnerable al calor en la base de la ganadería nacional. Christian Galeano, presidente de la Asociación, repasa con ABC Rural ese recorrido.

Del sofoco tropical a la aclimatación total

“De aquellos primeros animales que sufrían mucho con el intenso calor, por su falta de adaptación, hoy ya tenemos ejemplares totalmente aclimatados y listos para producir en cualquier zona del país”, cuenta Galeano.

El salto no fue espontáneo. Los criadores se asesoraron con entidades de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil para mejorar la fertilidad, precocidad y terneza de carne. Se sumaron pigmentación, resistencia a garrapatas y peleche temprano, rasgos clave para un clima subtropical.

Una genética que domina la faena

Los números respaldan el avance. El 60% del rebaño nacional que va a faena tiene algo de angus en la sangre. Desde 2015 funciona el programa de Carne Certificada Angus, que arrancó con una bonificación de 1,5% para los productores y hoy llega a 6%.

La Asociación reúne 52 socios y unas 600 vacas puras de pedigrí, pero son casi 200 los productores que entregan ejemplares angus o cruzas a los frigoríficos. “La angus tiene 300 años de selección natural y técnica, y la capacidad de entregar rápidamente una carne marmolada que la posiciona en primer lugar”, explica Galeano.

La banca ganadera, socia de la expansión

El crecimiento tiene un aliado financiero. “La presencia del Banco Sudameris es fundamental para lograr nuestros objetivos: gracias a Sudameris podemos apostar a líneas de transferencia de embriones, retención de vientres y créditos direccionados a instalaciones, además de los años de gracia”, explica el presidente de la Asociación. Hoy la entidad respalda un proyecto de aumento de reproductores para cubrir una demanda insatisfecha. “Sudameris nos está apoyando en este proyecto apuntando al año 2028”, agrega Galeano.

2028: embriones, genómica y nuevos mercados

En agosto arranca un programa de implantación de embriones con genética de Estados Unidos, Uruguay y Argentina. En la Expo Paraguay también se firmó un convenio para un Programa de Mejoramiento Genético basado en genómica.

La Ruta del Angus, que visita productores, y el concurso de carcasa muestran resultados: más entrega de animales de alta calidad a los frigoríficos. En el frente comercial, la carne certificada tiene 15 mercados abiertos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Chile, Rusia, Suiza, Noruega, Congo e Inglaterra, todos bajo certificación de la Asociación y de los frigoríficos.

Senepol

30 años en el trópico paraguayo

La Asociación de Criadores de Senepol cumple 20 años. Hoy suma más de 60 socios activos, más de 100 criadores y cuatro años de alianza con Sudameris. El festejo incluye el lanzamiento de un libro antes de fin de año.

Entre los corrales de la Expo Paraguay, el pelaje rojizo y el mocho característico de la senepol volvieron a marcar presencia. Para Andrés Godoy, presidente de la Asociación de Criadores de Senepol, la muestra fue la vidriera perfecta para confirmar algo que la raza viene demostrando hace tres décadas: que se produce y se reproduce en cualquier ambiente. “Este año es muy especial para nuestra Asociación de Criadores, cumplimos 20 años y queremos celebrarlo con el lanzamiento de un libro antes de fin de año”, cuenta.

Del caribe al trópico paraguayo

La raza Senepol llegó al país a mediados de los años 90 de la mano de la familia Pereira, propietaria de Ganadera 63. Desde entonces se multiplicó en cantidad de productores y animales. La raza nació en Saint Croix, Islas Vírgenes, a principios del siglo XX, del cruce entre la inglesa Red Poll y la africana N’Dama, de Senegal. El resultado: un bos taurus totalmente adaptado al trópico.

Genética pensada para el calor

Godoy enumera las virtudes de la raza: pelo corto, ausencia de cuernos y reflejo del panículo, ese movimiento de piel que ayuda al animal a espantar moscas, garrapatas y otros insectos. Se suma la transmisión del color rojo a la descendencia, la calidad de carne y vacas reconocidas como buenas madres. Los terneros nacen livianos, pero llegan con buen peso al destete y a faena, con frame mediano a grande.

El salto genético desde Brasil y EE.UU.

La incorporación de genética brasileña y estadounidense, países a la vanguardia en el desarrollo de la raza, mejora las líneas productivas. “Nos propusimos estar en todas las expos regionales del Paraguay y mostrar el producto, porque hay gente que conoce la raza, que leyó y estudió, pero la gente quiere ver a los animales”, explica.

Cuatro años de alianza con la banca ganadera

Desde hace cuatro años la Asociación trabaja con Sudameris. “Ellos fueron los que nos dieron los préstamos para hacer esta oficina y realmente nos ayudaron a crecer; son muy buenos socios comerciales”, destaca Godoy. El banco acompaña con líneas de crédito para compra de reproductores, retención de vientres y engorde, además de presencia constante en ferias y salidas de campo.

El desafío pendiente: más escala para diferenciarse

La Asociación todavía no logra volumen suficiente para ofrecer carne senepol diferenciada a todos los frigoríficos, aunque desde hace cuatro años trabaja con Frigomas y ya llega a algunas carnicerías.

Mientras la escala crece, la promoción pasa por la mesa: en los asados y en actividades de la Asociación solo se sirve carne senepol, la carta de presentación más directa para que el mercado conozca su calidad.