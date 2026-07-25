Sudameris distinguió a los campeones de la raza Angus

Un aliado estratégico del sector

Gualberto Yegros, gerente de Banca Ganadera de Sudameris, resaltó el vínculo de largo plazo que la entidad mantiene con la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay y con las diferentes organizaciones del sector pecuario.

“Estamos compartiendo esta noche de premiación como banco auspiciante y aliado estratégico de la Asociación de Criadores de Angus. Es una satisfacción acompañar el reconocimiento a los productores y a los ejemplares que fueron premiados durante esta edición”, expresó.

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El evento reunió a directivos de la asociación, clientes, aliados estratégicos y representantes del banco, quienes compartieron una velada de integración con música en vivo, un buffet y la entrega de reconocimientos a los expositores.

Financiamiento para el crecimiento

Sudameris volvió a ratificar su presencia junto a las principales razas bovinas y asociaciones ganaderas con las que trabaja hace varios años. Yegros señaló que la entidad busca consolidarse como un socio estratégico para los productores mediante soluciones financieras adaptadas a cada emprendimiento.

“Siempre decimos que somos el soporte financiero de estas asociaciones. Estamos acompañando a los clientes de acuerdo con las necesidades de cada proyecto ganadero y seguimos liderando el financiamiento del sector”, afirmó.

El ejecutivo destacó que la exposición constituye la principal vitrina para mostrar el resultado del trabajo realizado durante todo el año en los establecimientos pecuarios.

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Impulso a la retención de vientres

Uno de los principales ejes que impulsa actualmente Sudameris es el financiamiento de la línea de cría y la retención de vientres, una estrategia que busca contribuir al incremento del stock ganadero nacional. Según explicó Yegros, el banco pone a disposición herramientas financieras diseñadas para respaldar las inversiones que demandan estos procesos productivos, considerados fundamentales para fortalecer la competitividad de la ganadería paraguaya.

Asimismo, agradeció la confianza de la Asociación de Criadores de Angus y valoró la posibilidad de continuar desarrollando acciones conjuntas.

Finalmente, invitó al público a visitar la Expo Paraguay y participar de las distintas actividades previstas. “La Expo es la gran vidriera del trabajo que realiza el ganadero en su establecimiento. Nos gusta estar cerca de nuestros clientes, conocer sus necesidades y acompañarlos para celebrar juntos los logros que alcanza el sector”, concluyó.