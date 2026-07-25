Sudameris impulsa el crecimiento ganadero

Un encuentro para celebrar al sector ganadero

La muestra fue el escenario elegido para el tradicional encuentro realizado en el salón social del sitio y que reunió a productores, empresarios, clientes y referentes del ámbito agropecuario con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la banca y uno de los sectores más dinámicos de la economía paraguaya.

Durante la velada, Sudameris ratificó su alianza con la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, una de las razas bovinas de mayor importancia para la producción nacional.

Acompañamiento durante todo el ciclo productivo

La gerente de la División Banca Pymes y Personas de Sudameris, Irene Gavilán, destacó el orgullo que representa para la entidad acompañar a los criadores de Nelore y reafirmó el compromiso del banco con el desarrollo de la actividad ganadera.

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“Siempre acompañamos el ciclo productivo completo de esta raza. Todo lo que podamos hacer para que continúe creciendo y se engrandezca forma parte de nuestro perfil ganadero”, expresó.

Gavilán señaló que la Noche Sudameris-Nelore constituye un espacio de celebración por los logros alcanzados por los productores y por el crecimiento sostenido de una actividad que continúa consolidándose como uno de los pilares del agronegocio paraguayo.

“Es una noche de celebración, con muchos logros que conmemorar y un grupo de productores que realmente nos llena de orgullo”, afirmó.

Asimismo, resaltó que la institución financiera mantiene una presencia permanente junto a los productores, ofreciendo soluciones adaptadas a las diferentes etapas de la actividad.

“Estamos al pie del cañón para acompañar cada una de las necesidades de los productores. Hoy atravesamos un proceso de retención de vientres y de engrandecimiento del hato ganadero, por lo que seguimos apoyando todo el ciclo productivo”, sostuvo.

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Reconocimiento y compromiso con el crecimiento

La jornada también sirvió para reconocer a los clientes que acompañan a Sudameris durante todo el año y celebrar una edición de la Expo que volvió a registrar niveles récord de participación, tanto en calidad como en cantidad de expositores y animales.

A través de esta alianza con la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, Sudameris continúa fortaleciendo su presencia en el sector agropecuario mediante productos financieros especializados y soluciones diseñadas para responder a las necesidades de los productores, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible de la ganadería paraguaya.