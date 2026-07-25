Sudameris Rural: compromiso con la ganadería paraguaya

La cifra resuena en medio de la Expo Internacional MRA 2026, donde reafirmamos nuestra presencia junto a productores y aliados estratégicos. Entre los corrales y los stands, Sudameris Rural vuelve a mostrar su costado más cercano al campo.

Nuestra presencia, a través de nuestros aliados, no es un gesto protocolar: es la continuidad de una relación que se mide en desembolsos, en genética y en confianza construida durante años.

Un punto de encuentro que no se repite

La Expo es una de las citas más relevantes de la producción nacional. Confirma, una vez más, que el campo sigue siendo uno de los pilares de la economía paraguaya. Para Sudameris Rural, estar presente significa reafirmar el compromiso con quienes trabajan la tierra y crían el ganado.

Alianzas que suman genética

Ese compromiso se traduce en vínculos que mantenemos con las principales asociaciones de criadores del país: la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay y la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol.

A través de estas alianzas, comprendemos mejor las necesidades del productor y acompañamos la evolución genética y productiva de los rodeos.

Buscamos impulsar iniciativas que hagan de la ganadería una actividad cada vez más competitiva, eficiente y sostenible.

El liderazgo, en números

Los números respaldan el discurso. Al cierre de junio de 2026, los créditos concedidos a la ganadería paraguaya alcanzaron unos US$ 700 millones, el 32% del financiamiento total destinado a la actividad. Es la posición más alta entre las entidades financieras del rubro.

Financiamiento a la medida del productor

Nuestro objetivo no es solo otorgar recursos, sino contribuir a que las empresas crezcan, sean más eficientes y, sobre todo, más rentables. Ofrecemos líneas para capital operativo, invernada, retención de vientres, compra de reproductores, desarrollos productivos y adquisición de establecimientos.

¿Por qué acercarse a Sudameris Rural? Porque nosotros ofrecemos una atención personalizada y especializada, orientada a construir relaciones duraderas con el foco puesto en lo humano.

Por Bernard Balansa

Ejecutivo Corporativo Sudameris Rural