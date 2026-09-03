¿Habrá desabastecimiento de papa y cebolla? Lo que dicen los importadores

El sector frutihortícola nacional atraviesa una situación crítica marcada por el inminente desabastecimiento y la disparada en los precios de alimentos esenciales de la mesa familiar, como la papa y la cebolla.

La Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) alzó la voz para denunciar que esta distorsión en el mercado recae de forma directa sobre el consumidor final.

De acuerdo con el gremio, el problema central radica en la insuficiente disponibilidad de productos nacionales para cubrir la demanda interna, un déficit que debería complementarse con importaciones legales y oportunas.

Sin embargo, acusan que existen trabas y presuntas irregularidades dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente en los procesos para la emisión de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (AFIDI).

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Falta de respuestas y golpe al bolsillo

Asicofru sostiene que la ausencia de mecanismos ágiles y transparentes por parte de la cartera estatal genera un freno artificial en el ingreso formal de mercaderías. “Cuando falta mercadería, los precios aumentan y es finalmente la ciudadanía la que paga las consecuencias”, advierten desde la asociación.

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Ante este escenario de incertidumbre económica, el sector exige reglas claras, igualdad de condiciones para el comercio formal y una mayor transparencia en el otorgamiento de los permisos.

Urgen, asimismo, medidas inmediatas que garanticen el abastecimiento regular de productos básicos a precios razonables, evitando así que la crisis se profundice y continúe castigando el poder adquisitivo de las familias paraguayas.