Soja 2026/27: APS inicia una nueva campaña con foco en competitividad

Una campaña marcada por los costos y los mercados

El inicio de la nueva campaña se produce en un escenario de importantes desafíos para la producción agrícola. La presión de los precios internacionales, el comportamiento de los costos, la volatilidad cambiaria y las condiciones climáticas forman parte de las principales variables que deberán enfrentar los productores.

A estos factores se agregan las exigencias de los mercados de destino, que demandan mayores estándares de calidad y sostenibilidad. Ante esta realidad, desde la APS remarcaron la necesidad de generar condiciones que permitan sostener la competitividad, previsibilidad y sostenibilidad del sector.

La agenda productiva incluye aspectos como la estabilidad jurídica, seguridad rural, infraestructura, logística, acceso al financiamiento e industrialización. También se destaca la necesidad de seguir incorporando innovación, investigación, biotecnología y nuevas tecnologías para elevar la productividad.

La soja multiplicó su superficie y producción

La apertura de la campaña coincidió con los 27 años de vida institucional de la APS, periodo en el que la agricultura paraguaya registró una importante transformación.

En la campaña 1999/2000, la soja ocupaba 1,2 millones de hectáreas, con una producción de 2,91 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 2.426 kg/ha.

En la campaña 2025/2026, la superficie sembrada en zafra llegó a 3,407 millones de hectáreas, mientras que la producción récord estimada alcanzó 11,5 millones de toneladas, con un rendimiento promedio nacional de 3.374 kg/ha.

Esta evolución estuvo acompañada por una mayor incorporación tecnológica, la expansión de la siembra directa, la rotación de cultivos y mejores prácticas de manejo.

Libertad para decidir

Durante el acto, la APS también puso énfasis en la defensa de la libertad de decisión del productor. El gremio sostuvo que el agricultor debe contar con distintas alternativas para definir qué tecnologías y variedades utilizar en su producción.

“Queremos más variedades, más competencia y más opciones”, señaló la organización, al tiempo de cuestionar situaciones de monopolio que puedan condicionar la producción o limitar la capacidad de elección.

Uno de los puntos considerados centrales es el derecho al uso propio de semillas, cuya defensa fue planteada como un principio que no está sujeto a negociación.

Con la tradicional siembra simbólica, Siembra Paraguay 2026 marcó el inicio de la campaña de soja 2026/27. El sector encara así una nueva etapa con el desafío de mejorar productividad, enfrentar la presión de los costos y preservar las condiciones necesarias para que Paraguay mantenga su posición como productor agrícola competitivo.