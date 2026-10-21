Congreso Nacional de Agroecología en la UNA

Bajo el lema “Agroecología como modo de vida y estrategia para la soberanía alimentaria en Paraguay”, los encuentros se desarrollarán los días jueves 22 y viernes 23 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El evento surge como una iniciativa clave de la Mesa por la Agroecología y Soberanía Alimentaria ante las tensiones del sistema agroalimentario actual entre el modelo agroexportador y la agricultura familiar. A lo largo del congreso, se pondrán en diálogo las prácticas de campo con el conocimiento académico para debatir alternativas de producción y consumo consciente.

Siete ejes para fortalecer la producción sostenible y la soberanía alimentaria en Paraguay

Durante ambas jornadas se abordarán siete ejes estratégicos que incluyen la agroecología, soberanía alimentaria y salud, el resguardo de las semillas criollas y nativas, y las estrategias agroecológicas frente a los problemas ambientales y el cambio climático. También se profundizará en la organización, formación, juventudes y género, así como en la búsqueda de economías locales, circuitos de comercialización y consumo consciente.

Además, las exposiciones abarcarán proyectos de tecnología e innovación para la producción agroecológica e intercambios sobre el marco legal, derechos y políticas públicas. El programa contempla paneles de diálogo, talleres participativos, la presentación de experiencias territoriales y una gran feria agroecológica, gastronómica, alimentaria, cultural y educativa.

La convocatoria abarca a jóvenes, mujeres rurales, investigadores, representantes de la sociedad civil y a toda la ciudadanía interesada en el desarrollo rural integral.

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Las inscripciones están abiertas mediante un formulario digital facilitado por los organizadores y para consultas generales está disponible el correo congresodeagroecologia@gmail.com.