ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 02:00:00 a 02:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

ABC Rural
31 de octubre de 2026 - 01:00

Cooperación internacional y trabajo local impulsan la agricultura familiar en Paraguay

Cooperación internacional y trabajo local impulsan la agricultura familiar en Paraguay
Cooperación internacional y trabajo local impulsan la agricultura familiar en ParaguayArchivo, ABC Color

Más de 120 estudiantes, técnicos y productores participaron de una jornada en la Escuela Agrícola de Concepción, con presencia de ASIA Technology, Kamico y Kotra, de Corea del Sur. En dos años, la iniciativa ASIA TOTAL certificó a mas de 400 estudiantes, capacitó 200 técnicos y dejó más de 100 máquinas recuperadas y listas para trabajar.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un galpón de la Escuela Agrícola de Concepción, un Motocultivador que estuvo parado vuelve a arrancar. Mientras estudiantes con cuaderno en mano, técnicos que conocen cada pieza y productores que saben lo que cuesta una máquina fuera de servicio en plena zafra intercambian aprendizajes.

Con esa lógica, ASIA TOTAL amplía su presencia en Paraguay. Su apuesta es acercar capacitación, tecnología y asistencia técnica al sector agropecuario, empezando por la agricultura familiar.

Un aula con olor a gasoíl

La última jornada reunió a más de 60 estudiantes, unos 30 técnicos y otros 30 productores del departamento. La consigna: aprender donde las máquinas se usan.

Los participantes trabajaron sobre el funcionamiento de los equipos, su mantenimiento y las prácticas que alargan su vida útil. El mensaje de fondo fue claro: incorporar un Motocultivador con sus implementos no alcanza.

Sin personas capacitadas para operarla y repararla, una máquina se convierte en un costo. Con mantenimiento y asistencia técnica, se convierte en productividad.

La mirada coreana

La actividad contó con el acompañamiento de representantes de ASIA Technology, de Kotra, la agencia de promoción comercial de Corea del Sur, y de Kamico, la Cooperativa de la Industria de Maquinaria Agrícola de ese país.

La delegación recorrió la Escuela Agrícola y conoció de cerca el alcance del trabajo en la comunidad. Sus integrantes valoraron el impacto de la jornada y destacaron la mecanización, la educación técnica y la actualización de conocimientos como motores del desarrollo social, educativo y productivo de la zona.

Los números de dos años

La jornada de Concepción es parte de un trabajo más largo. En dos años, ASIA TOTAL armó una metodología que combina capacitación, asistencia técnica, recuperación de maquinaria y articulación entre escuelas, técnicos y productores.

Los resultados ya se pueden contar:

- Mas de 400 estudiantes recibieron certificación de participación y capacitación.

- 100 máquinas fueron recuperadas y certificadas con ficha técnica, listas para volver al trabajo.

- Más de 200 técnicos fueron capacitados y hoy replican lo aprendido en sus propios entornos laborales.

Del Campo a la comunidad

El efecto multiplicador es la clave del modelo. Cada técnico capacitado lleva el conocimiento a otras chacras. Cada estudiante certificado es un futuro operario, mecánico o productor con mejores herramientas.

Y cada máquina recuperada es una inversión que vuelve a rendir, sin que el productor tenga que salir a comprar un equipo nuevo.

En el campo paraguayo, donde la agricultura familiar todavía trabaja con mucha mano y poca máquina, esa diferencia puede definir cuántas hectáreas se siembran a tiempo.

Lo
más leído
del día

01
Fútbol
Guaraní hila su segunda victoria y no quiere bajarse de la pelea por el título
Ver más
02
Fútbol
Rubio Ñu golpea a Trinidense y sacude la pelea por la cima
Ver más
03
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más
04
Economía
Yacyretá instaló la primera pieza electromecánica de la Unidad N ° 1 de Aña Cuá
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas define el once para cortar la mala racha en La Nueva Olla
Ver más

Te puede interesar