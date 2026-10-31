Panorama y perspectivas de la campaña sojera 2026/2027

A nivel local, el sector mantiene la expectativa de alcanzar una producción cercana a los 12 millones de toneladas, sobre una superficie estimada de entre 3,6 y 3,7 millones de hectáreas. Por su parte, las proyecciones del USDA estiman una cosecha de 11,1 millones de toneladas para Paraguay y una producción regional de 250,2 millones de toneladas en el Mercosur, un 2,5% más que en la campaña anterior. Brasil, a su vez, prevé una cosecha récord de granos, impulsada principalmente por la soja y el maíz.

No obstante, el resultado final dependerá de la evolución del clima, el impacto del fenómeno El Niño y el costo de los fertilizantes, factores que podrían incidir en los rendimientos y la rentabilidad de los productores.

Acompañamiento y compromiso con el sector agrícola

Ante este escenario, como entidad con fuerte presencia en el sector agrícola, realizamos un seguimiento cercano del avance de la siembra y la evolución de los cultivos. Acompañamos a nuestros clientes durante esta nueva campaña, buscando generar en conjunto alternativas y condiciones que les permitan dar continuidad a sus actividades, reafirmando así nuestra confianza y compromiso con el desarrollo del sector productivo.

Por José Soljancic

Banca Corporativa - Sudameris