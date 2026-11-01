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ABC Rural
01 de noviembre de 2026 - 09:33

Exportaciones forestales generan más divisas pese a caída en volumen

Exportaciones forestales
Paraguay presenta su primera Política Forestal Nacional para impulsar el desarrollo sostenible del sector

Las exportaciones forestales registraron una mejora en los ingresos generados por las ventas al exterior, a pesar de la leve caída en el volumen enviado. El balance a septiembre muestra diferencias entre los productos que integran la oferta exportable paraguaya y revela cuáles tuvieron un mayor protagonismo, según Infona.

Por Rossana Riveros
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Las exportaciones forestales de Paraguay registraron un comportamiento dispar entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín del Instituto Forestal Nacional (Infona). Aunque el volumen de los envíos presentó una leve reducción frente al mismo periodo del año pasado, los ingresos generados aumentaron, impulsados principalmente por el desempeño de algunos productos de la industria maderera.

Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones forestales alcanzaron 139.789 toneladas, por un valor de US$ 80,996 millones, frente a las 141.157 toneladas y US$ 72,732 millones registradas en el mismo periodo de 2025.

“Esto representa una disminución interanual del 1% en volumen y un incremento del 11,4% en valor. Los resultados muestran que, pese a la leve reducción de las cantidades exportadas, el sector consiguió generar mayores ingresos por sus envíos al exterior”, indican.

Lea más: Exportaciones forestales crecen más en valor que en volumen: ¿Qué está impulsando este cambio?

Desde el Infona destacan en su informe estadistico que estos resultados reflejan la contribución del sector forestal a la generación de divisas, la diversificación de las exportaciones y el fortalecimiento de las cadenas de valor vinculadas a la producción, transformación e industrialización de productos forestales.

Exportación de productos forestales

Al analizar el comportamiento mensual, julio se posicionó como el periodo de mayor movimiento exportador, con 19.612 toneladas enviadas por un valor de US$ 11,99 millones. En contrapartida, enero registró el menor nivel de exportaciones, con 9.333 toneladas y US$ 4,67 millones.

Estos resultados reflejan las fluctuaciones que caracterizaron a los envíos forestales durante los primeros nueve meses del año. (Gráfico).

Carbón vegetal lidera los envíos forestales

Por productos, el carbón vegetal y las briquetas continúan liderando la canasta exportadora forestal. Estos productos llegaron a 24 mercados internacionales, con el Reino Unido como principal destino, seguido de Estados Unidos, Chile y España.

En comparación con los primeros nueve meses de 2025, este rubro registró incrementos del 3,1% en volumen y del 28,6% en valor.

Lea más: Expo Madera: Paraguay apunta a una mayor industrialización del sector forestal

Otro producto que presentó resultados positivos fue la madera contrachapada, cuyas exportaciones crecieron un 15% en volumen y un 18,8% en valor. Entre enero y septiembre de este año, los envíos alcanzaron 23.767 toneladas, por un valor de US$ 20,52 millones.

Por su parte, los postes, horcones y esquineros también mostraron un desempeño favorable, con aumentos del 11,5% en volumen y del 41,5% en valor, contribuyendo al crecimiento de los ingresos del sector.

Otros productos registraron caídas

No obstante, el comportamiento de las exportaciones fue desigual entre los distintos productos forestales. La madera aserrada registró una disminución del 22,3% en volumen y del 43,7% en valor, mientras que las láminas de madera experimentaron caídas del 76,7% y del 71,4%, respectivamente.

Las tablillas y frisos de parquet también mostraron resultados negativos, con reducciones del 17,1% en volumen y del 20,8% en valor.

Desde el Infona resaltan la importancia de los mercados europeos y americanos para consolidar las exportaciones y ampliar las oportunidades comerciales del sector.

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