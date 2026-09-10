Expo Madera: Paraguay apunta a una mayor industrialización del sector forestal

La sexta edición de Expo Madera Paraguay 2026 abrió sus puertas este jueves para presentar el potencial del sector foresto industrial, en un momento de expansión de las inversiones y de crecimiento sostenido de las plantaciones en Paraguay.

Bajo el lema “Bosques en expansión, industrias con valor”, la feria apunta, según indicaron desde el gremio, a consolidar a Paraguay como un actor estratégico dentro del desarrollo regional, integrando producción, logística, innovación e industria a lo largo de toda la cadena de valor.

Durante el discurso inaugural, el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Diego Puente, manifestó que el dato que debe importar no es cuánto planta Paraguay, sino cuánto está vendiendo.

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Exportaciones del sector forestal

Señaló que las exportaciones de madera alcanzaron US$ 101 millones en 2025. Los productos con transformación industrial, como contrachapados, láminas, aserrados y muebles, pasaron de representar el 29% de las exportaciones forestales al cierre de 2020 al 46% en 2025.

Destacó que la madera contrachapada por sí sola “se multiplicó por más de tres” en ese periodo y actualmente llega a 15 mercados, encabezados por Estados Unidos, el Reino Unido e Italia. Además, dijo que entre enero y julio de este 2026 el rubro exportó por US$ 59,9 millones, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025.

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“Dejamos de discutir cuánta madera vendemos y empezamos a discutir cuánta industria construimos. El capital acompaña esa transición, dado que no son solo anuncios, hablo de inversión que ya está en el suelo”, reiteró.

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Crecimiento del sector forestal acompañado de la industria

Por otra parte, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, destacó el impacto del sector forestal y cómo este fue transformando tierras de baja a alta productividad.

En ese contexto, detalló que la ganadería extensiva genera aproximadamente un empleo por cada 1.000 hectáreas, mientras que las plantaciones forestales generan entre 80 y 100 empleos por cada 1.000 hectáreas, además de puestos de trabajo calificados y descentralizados.

En ese aspecto, Riquelme señaló que el crecimiento forestal debe estar acompañado del desarrollo industrial. “Paraguay no puede convertirse en una nación exportadora de rollos. Debemos trabajar en esa revolución forestal, dado que la madera puede convertirse en uno de los productos estrella de las exportaciones paraguayas”, precisó.

Visita de empresarios suecos

En esta edición de Expo Madera se cuenta con la participación de una delegación de empresarios suecos, cuyas empresas son especializadas en tecnologías y servicios para el sector forestal.

La misión empresarial, organizada por Business Sweden, llegó al país para conocer el desarrollo de la industria forestal paraguaya, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de operación e inversión, según se informó.

Durante la habilitación de la muestra, Torsten Ericsson, embajador de Suecia ante Argentina, Uruguay y Paraguay, resaltó el creciente interés de las empresas suecas en el país y compartió la experiencia de Suecia para combinar productividad, innovación y gestión responsable de los bosques.

Interés de empresas suecas en Paraguay

Ericsson señaló que la presencia de la delegación refleja el creciente interés de las empresas suecas por Paraguay y la confianza en el potencial del país como socio para el crecimiento sostenible.

Durante su intervención, el diplomático recordó que alrededor del 70% del territorio sueco está cubierto por bosques y que la gestión sostenible de estos recursos fue, durante generaciones, una de las bases de la economía y el bienestar de su país.

Actividades para el viernes 11

Para este viernes 11 de septiembre, la muestra contempla la presentación de la Política Forestal Nacional y reunirá a autoridades y líderes de SilviPar, Paracel y Felber Forestal para analizar cómo traducirla en inversiones, expansión productiva y nuevos clústeres.

La agenda continuará con la participación del experto sueco de Scania, Tobias Ekstedt, además de una conferencia de CSI Ingeniería, la presentación del modelo forestal chileno y encuentros con seis empresas de ese país.

Para el sábado 12 se abordará el potencial del país para abrir sus puertas a nuevos mercados e inversiones forestales. A su vez, se tendrá una conferencia internacional sobre Japón como mercado estratégico para la madera paraguaya, junto con empresas japonesas interesadas en importaciones y productos para la construcción.