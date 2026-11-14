De la caída de Ueno y Peña al control de daños y la oportunidad del campo

En las salas de directorio de las cooperativas y de los gremios y en los corrales circula la misma pregunta: ¿quién va a pagar la cuenta? Y, en voz baja: ¿qué puede ganar el campo si se hacen bien las cosas?

La caída de Ueno y de Peña abrió una crisis financiera e institucional que alcanza a cada paraguayo. Para el agro trae un temor conocido, que el Gobierno mire al campo cuando falta plata, y una ventana: corregir el rumbo cambiario y fiscal.

ABC Rural consultó a tres referentes: la producción cooperativa, la representación gremial y la cadena cárnica.

LA MIRADA COOPERATIVA

“Los números no cerraban”

Para Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod Ltda.), las alarmas sonaban antes del cierre.

“Siempre hablábamos de que no debíamos trabajar con ese banco, porque todo era muy llamativo. Cuando alguien te da 40% o 50% de descuento en algunas promociones, hacés el cálculo y es imposible que cierren los números”, recuerda.

“Como cooperativas de producción, el golpe no fue grande, pero sí hay muchos socios que fueron afectados”, precisa. La lección –agrega– refuerza una agenda pendiente: los fondos de garantía para las cooperativas.

Imagen internacional dañada

“Lógicamente, quedamos mal a nivel internacional. Ueno Bank emitió bonos en Nueva York por US$ 350 millones, y quienes los adquirieron no están contentos”, señala.

“Teníamos un presidente que vendía nuestro país como el mejor del mundo, pero él mismo estaba robando. Cuando no hay previsibilidad ni seguridad, eso ahuyenta a los inversores. Cuando no sabés usar la inteligencia y la sabiduría, con principios éticos y cristianos, perdés el norte. Eso es lo que pasó”.

Un dólar que ayuda

En el frente cambiario, Fast es el más optimista. “La suba del dólar viene bien en este momento: los ganaderos tendrán mejor precio y la maquila también mejora sus índices”, sostiene. A su juicio, el Banco Central da muestras de que evitará variaciones bruscas, hacia arriba o hacia abajo.

“Lo que pasaba antes era una especulación con un dólar totalmente devaluado. Cuando protestamos por la baja, nos trataron de todo desde el gobierno anterior. Ahora sabemos por qué no les interesaba un dólar equilibrado”.

“Disparar una bala en el propio pie”

“No va a faltar el político que proponga aumentar el impuesto al agro. Siempre quieren aprovecharse de la gente que trabaja y produce”, afirma.

“El 75% de lo que Paraguay exporta sale del agro. Si castigan al sector con impuestos, pierde todo el país, no solo el campo. El que produce va a subir sus precios, y el que paga el pato es el último eslabón, el sector más pobre. Es como disparar una bala en el propio pie”.

Su preocupación de fondo es la viabilidad del país: eficiencia del gasto, recorte presupuestario y un Estado que no se agrande. “El sector público y el privado deben trabajar juntos”, insiste.

¿Lo decepcionó Peña? “Sinceramente, sí. Había cosas en las que no estábamos de acuerdo y se las dijimos en su momento, pero no era fácil”.

LA MIRADA GREMIAL

Pérdidas aún sin cifra

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), es prudente con los números, no con el diagnóstico.

“Es difícil dar cifras de pérdidas porque todo es muy prematuro. Pero hay mucha gente con capital operativo perjudicada, y si hablamos de unos US$ 1.000 millones del Estado paraguayo que se llevaron, definitivamente va a impactar y se va a sentir”, advierte.

Credibilidad en un cono de sombra

“La confianza lleva años construirla y en un pestañeo se puede perder. Eso es lo que está pasando: hoy la credibilidad de Paraguay está en un cono de sombra”, describe.

Cristaldo distingue entre dos tipos de inversión. “Las empresas que ya vinieron se mantendrán. Las que tenían previsto venir lo van a pensar y van a tomar todos los recaudos”. Rescata, sin embargo, un dato positivo: “Recomponer rápido el Banco Central es una buena señal”.

“Había una timba con el dinero”

La suba del dólar –explica– responde al temor que generó la intervención y que empujó a comprar divisas. “Después veremos cómo queda”.

“Se ve un espíritu nuevo en el equipo del BCP, y eso puede dar la previsibilidad que veníamos pidiendo. Definitivamente había una timba con el dinero: a nivel mundial, el dólar había bajado 13% y en Paraguay, 26%”.

Austeridad desde arriba

“Ningún paraguayo de bien tiene por qué financiar este disparate de quienes hicieron una estafa. Acá hay responsabilidades y tienen que pagar en todos los sentidos”.

“En los últimos años, con cada problema se aborda el tema impositivo, pero lo que hay que hacer es mejorar el gasto. No hace falta ser un erudito para darse cuenta. Tenemos que entrar en un momento de austeridad, y eso debe empezar por nuestros gobernantes”.

“¿Qué es lo que no me preocupa? Los acontecimientos son dinámicos, siguen saliendo cosas y hay que ser prudentes. Hace más de 20 años que no vivimos una crisis así, y todavía va a haber efectos colaterales”.

Sobre Peña, prefiere una frase: “A los políticos hay que medirlos por lo que hacen, no por lo que dicen”.

LA MIRADA GANADERA

El problema sigue siendo la concentración

Marco Panciotto, directivo de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), se guía por los datos. “No tenemos información concreta de pérdidas en el sector ganadero; todo es muy reciente”, aclara.

Su preocupación central viene de antes. “Nuestro problema principal sigue siendo la concentración del mercado en Minerva Foods, ya que el otro frigorífico que concentraba compras, Concepción, sigue arrastrando problemas”.

Una oportunidad

Panciotto no cree que la crisis espante a los inversores, pero reconoce el impacto. “Es un golpe importante a la imagen país. Es una crisis política y de instituciones al mismo tiempo, y debemos reconstruirnos”.

Ve –incluso– una ventana. “Si se hacen bien las cosas, financiera y políticamente, este golpe puede ayudarnos a salir fortalecidos. Pero no debe ser solo un show, porque estamos en el ojo de mucha gente”.

Estabilidad antes que cotización

En el tema cambiario, su postura se aparta de la de Fast. “Sinceramente, la suba o baja del dólar no le viene bien a nadie, no importa a cuánto esté. Lo que necesitamos es un dólar estable y una estrategia clara”.

Recuerda que los gremios de la producción impulsaron una corrección de la política cambiaria. “Hubo un intento, pero nuestros elegidos estaban distraídos en otra cosa”.

“El campo no causó esta crisis”

“Esta no es una crisis por un fenómeno natural o una pandemia. Fue causada por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sería terrible que pague el sector productivo por algo con lo que no tiene nada que ver. El campo es el pilar más importante de la economía y no debemos ponerlo en riesgo”.

Le preocupa el proceso: debe ser ordenado y que tenga consecuencias positivas. “Que se hagan las cosas bien, no para conveniencia de un sector, sino para ayudar a todos los paraguayos”.

“Soy economista y me decepciona aún más, porque todo indica que sabía lo que estaba pasando. Es difícil decir que no lo sabía”, expresó con relación a Peña.

COINCIDENCIAS

La oportunidad tiene condiciones. Las miradas difieren en el dólar y en la magnitud del daño, pero convergen en un punto: la crisis puede ser un punto de inflexión para el campo, siempre que el agro no la financie.

Un Banco Central renovado que devuelva previsibilidad, un tipo de cambio sin especulación, eficiencia del gasto y austeridad que empiece por la clase política. Esas son las condiciones que Fast, Cristaldo y Panciotto ponen sobre la mesa. Si se cumplen, el campo puede salir fortalecido. Si se opta por más impuestos –coinciden– pierde todo el país.