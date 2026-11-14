Preñadas a los 14 meses: la ganadería que no pierde tiempo

Benjamín Franklin dejó una frase que cualquier criador podría colgar en la tranquera: “Recuerda que el tiempo es dinero”. En los potreros de Ganadera Don Félix, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción, esa máxima tiene forma de vaquilla: hembras que entran a servicio cuando apenas superaron el año de vida.

Detrás del modelo está Braulio Quevedo, productor con años en la ganadería regenerativa, que aplica un manejo hiperprecoz para acortar los tiempos de preñez y convertir cada mes ganado en rentabilidad.

Hace 23 años, el establecimiento empezó con pastoreo rotativo Voisin en 350 hectáreas y unos 380 animales. Hoy, sobre la misma superficie, cría más de 1.400 cabezas con un esquema que combina regeneración de pasturas, genética, precocidad y adaptación.

Tres razas, un objetivo

La base genética del rodeo se armó en dos pasos. Primero, Nelore cruzado con Senepol. Después, ese producto se volvió a cruzar con Boran. El resultado: hembras media sangre Boran, un cuarto Senepol y un cuarto Nelore.

“Con esto logramos animales adaptados a nuestras condiciones de producción, con mucho hincapié en la fertilidad y en la precocidad”, explica Quevedo.

Servicio a los 14 meses

Las vaquillas que hoy se preparan son de la carimbo 6, nacidas entre noviembre y diciembre de 2025. Tienen entre 11 y 12 meses y entrarán a inseminación en enero y febrero de 2027, con 14 a 15 meses de edad.

La apuesta no fue sencilla. “Cuando empezamos con la cría en 2021, ya lo hicimos con el concepto de buscar precocidad para seleccionar por fertilidad. El primer año, la mayoría de la gente nos decía que iba a ser un fracaso”, recuerda.

Los números fueron llegando de a poco. Arrancaron con 35% y, a medida que ajustaron el manejo, subieron a 45% y luego a 55%. Hoy la categoría logra 65 preñeces cada 100 vaquillas.

Sin segunda oportunidad

En Don Félix, la fertilidad no se negocia. La vaca adulta, de más de 24 meses, que no preña sale del sector reproductivo, pasa directo a invernada y, una vez terminada, va a faena.

“No tenemos en el establecimiento vacas que no estén preñadas”, afirma el productor.

La única excepción es la vaquilla que no quedó preñada a los 14 o 15 meses: recibe una segunda chance a los 24. Si tampoco da ternero, se cumple el viejo refrán de campo: “Si la vaca no paga su comida con ternero, la paga con cuero”.

45 días, ni uno más

El protocolo arranca con IATF (inseminación artificial a tiempo fijo), con una sola inseminación. A las 48 horas entra el toro para repasar por monta natural a las que no quedaron preñadas. Todo el servicio dura 45 días.

Es una ruptura con la costumbre paraguaya de estirar el servicio a 60, 90, 120 y hasta 150 días. Quevedo saca la cuenta:

“El año tiene solamente 365 días. Si queremos que una vaca dé un ternero al año, hay que recordar que la gestación dura entre 280 y 285 días. A la vaca le quedan 80 días para volver a preñarse, y de esos hay que descontar 30 de involución uterina. Quedan apenas 50 días”, detalla.

Por eso el servicio de 45 días. Y por eso, asegura, el intervalo entre partos del establecimiento está por debajo de los 365 días.

La élite del rodeo

El 65% de preñez es un punto de partida, no de llegada. “Nuestro objetivo es subir. Esto es un proceso, y la selección es toda por fertilidad”, subraya.

El filtro funciona en cascada. Las vaquillas que preñan a los 14 o 15 meses pasan a ser la base principal. Las que vuelven a preñarse a los 24 meses con cría al pie son las vacas top del establecimiento.

“En un momento dado vamos a tener un hato exclusivamente de esa calidad de animal”, proyecta.

Condición corporal, la clave

Nada de esto funciona sin nutrición. Antes y después del parto, las madres van a potreros especiales con una alimentación diferenciada.

“El concepto fundamental es que la madre debe parir en buen estado corporal”, insiste Quevedo.

El destete se hace en julio. Así, la vaca tiene cinco meses sin cría al pie para recuperarse antes del próximo servicio. La meta es que la adulta llegue con condición corporal 3,5 y que las vaquillas primerizas estén en 4, tanto al momento del servicio como al de la parición.

En Horqueta, el reloj biológico de la vaca marca el ritmo del negocio. Y cada día ganado, como diría Franklin, es dinero.