Los mercados agrícolas enfrentan nuevas presiones durante 2026

Las proyecciones del organismo apuntan a un aumento del 17% en los precios de los aceites vegetales y las harinas durante 2026. Por su parte, los cereales y los fertilizantes registrarían incrementos del 14% en el mismo periodo. El análisis también anticipa nuevas subas agrícolas para 2027, aunque prevé una moderación posterior en los precios de los fertilizantes.

Detrás de esta evolución confluyen factores comerciales, climáticos y energéticos. Las dificultades logísticas en rutas marítimas afectan la disponibilidad de determinados productos, y las anomalías meteorológicas asociadas a El Niño representan un riesgo para los rendimientos agrícolas en distintas regiones productoras.

El mercado de los aceites vegetales refleja especialmente la influencia de la demanda energética. El precio del aceite de soja alcanzaría US$ 1.585 por tonelada en 2026, frente a US$ 311 el año anterior, y llegaría a US$ 1.765 en 2027, antes de descender a US$ 1.601 en 2028. Esta evolución responde, en parte, al mayor uso de este producto en la elaboración de biocombustibles. En Estados Unidos, el aceite de soja destinado a este sector superaría por primera vez la mitad del consumo interno total.

A su vez, la soja en grano subiría un 18% durante 2026, hasta US$ 489 por tonelada, y avanzaría otro 5% en 2027. Aunque la producción mundial alcanzaría su sexto récord consecutivo, el consumo crecería a un ritmo mayor.

Entre los cereales, el trigo registraría el mayor incremento. Su precio promedio aumentaría un 28% en 2026, hasta US$ 311 por tonelada, y subiría otro 14% en 2027, hasta US$ 353. Esta trayectoria responde a una reducción del 3% en la producción mundial prevista para la campaña 2026-2027. Estados Unidos registraría una caída del 23% en su cosecha, que alcanzaría el nivel más bajo en 55 años, debido a sequías, olas de calor y menor superficie sembrada. Argentina y Australia también registrarían menores volúmenes de producción.

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En el caso del maíz, el organismo proyecta un aumento cercano al 10% durante 2026, hasta US$ 223 por tonelada, y el arroz tailandés alcanzaría US$ 448 este año y US$ 500 en 2027. En conjunto, estas perspectivas apuntan a una primera reducción de los suministros mundiales de cereales en cuatro años.

Los fertilizantes también añadirán presión sobre los costos de producción agrícola. Si bien sus precios registraron una corrección trimestral tras la recuperación del tránsito por el estrecho de Ormuz, el índice anual del sector subiría un 14% en 2026. La urea promediaría US$ 510 por tonelada, frente a US$ 423 en 2025. Para 2027, se espera una reducción hasta US$ 429, siempre que se recupere la oferta de Medio Oriente y disminuyan los costos del gas natural. China también contribuiría a aliviar el mercado mediante exportaciones de 7 millones de toneladas de urea durante 2026. Por su parte, el fosfato diamónico alcanzaría US$ 735 por tonelada y el cloruro de potasio se ubicaría en US$ 383.

El Banco Mundial advierte que los riesgos para los precios de los alimentos continúan sesgados al alza, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios climáticos adversos y perturbaciones en el comercio internacional. Este escenario plantea desafíos para los países productores, donde la evolución de las cotizaciones agrícolas deberá analizarse junto con el encarecimiento de los insumos y su impacto sobre los costos de producción.

Para el caso paraguayo, este escenario tiene una doble incidencia sobre el sector agropecuario. Por una parte, el encarecimiento de los granos y los aceites vegetales puede favorecer los ingresos de los principales rubros de exportación, en especial del complejo sojero. Sin embargo, el aumento de los fertilizantes representa una presión adicional sobre los costos de producción, debido a la dependencia del país de estos insumos importados. Por tanto, el efecto de las mayores cotizaciones internacionales sobre la actividad agrícola dependerá también de la evolución de los costos y de los márgenes de rentabilidad de los productores.

*Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones